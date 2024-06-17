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高质量发展调研行 | 探访鞍钢集团“黑灯工厂”

人民日报客户端辽宁频道 曹树林 胡婧怡
2024年06月17日09:20 | 来源：人民日报客户端
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6月15日，记者随“高质量发展调研行”采访团走进位于辽宁省鞍山市的鞍钢集团关宝山选矿“黑灯工厂”。没有传统车间里工人们忙碌的场景，偌大的生产线上空无一人，只见两台大型球磨机在快速运转，智能巡检机器人和清扫机器人闪烁着灯光在各处有序作业……

图为：鞍钢集团关宝山选矿黑灯工厂里，一台大型球磨机正在进行磨矿作业。（本报记者 曹树林 摄）

图为：鞍钢集团关宝山选矿黑灯工厂里，一台大型球磨机正在进行磨矿作业。（本报记者 曹树林 摄）

黑灯工厂，顾名思义，即不需要开灯就能自动生产运营的工厂。关宝山选矿生产线就是这样——从原材料到最终成品，所有生产、搬运、储存、检测环节均由自动化设备和智能机器人按照系统指令自行完成。

“由人员密集向‘少人化’‘无人化’跨越，得益于公司智能化数字化改造。”关宝山矿业公司设备副经理刘春辉介绍，该公司运用大数据、云计算、自动控制、在线监测、人工智能等先进技术，工人坐在远程控制中心里，就可以轻松控制生产全流程。有了这些“黑科技”，生产管控流程得到优化，生产效率和指标精益度大幅提高。

数据川流不息、生产作业有序。该公司以智能化手段再造生产流程，由人工调控变为系统自主调节，借助选矿智能系统，促使磨矿、磁选、浮选等选矿流程工序协同、智慧生产。智能制造给企业带来新跨越，在降本增效的同时保障了生产安全。

过去，工人要听球磨机的声音判断磨矿状态是否正常，现在，依靠监测设备传回的数据精准判断磨机负荷；过去，工人要看矿样判断品位，现在，品位分析仪通过光谱就能快速测量出矿石品位；过去，破碎工序每班次需要20多名工人，现在，通过智能布料系统、块度检测系统、胶带防护系统，50余台（套）设备全部实现远程一键操控……

灯“黑”了，效率提高了，指标提升了。智能化数字化改变了“眼看、耳听、手摸”的传统选矿生产方式，为该公司带来“管理架构更加精干、人员配置更加优化、运用效率更加高效”的全方位升级蝶变。

鞍钢集团有关负责人介绍，近年来，鞍钢集团着力推进智能化数字化改造，数字矿山、智能厚板等多条产线入选工信部智能制造试点示范。从2021年开始，集团连续4年将数字鞍钢建设列为重点工作，累计投资62.9亿元，实施300余个改造项目。目前，齐大山智慧采矿、关宝山选矿黑灯工厂、5G+智慧炼钢、鲅鱼圈沿海绿色智慧透明工厂、钢铁产业一体化经营与制造管理系统、羽嘉工业互联网平台等标杆示范项目已相继建成。

(责编：杨曦、陈键)
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