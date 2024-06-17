人民日报客户端辽宁频道 曹树林 胡婧怡

走进沈鼓集团转子车间，一辆辆吊车移动，轻松搬运着各种铸件；工人们熟练操作数控机床，加工精密零件；墙上的电子屏幕实时滚动着各种数据，清晰记录着每条生产线的生产进度、关键件完成率……

近年来，沈鼓集团着力运用数字化和智能化新技术改造传统产业，助力企业提质增效，加快向产业链、价值链高端迈进。

据介绍，目前沈鼓集团已经完成全部核心车间的数字化改造升级；建成车间制造执行系统（MES），实现生产运营管控和生产过程数字化管理；建成设备联网与数据采集系统（DNC/MDC），实现数控NC程序的网络化管理和传输、生产设备联网和设备状态数据自动化采集，基于大数据进行设备故障分析和OEE综合效能分析；建成设备维修管理系统（EAM），实现设备全生命周期管理和维修维护作业管理。通过这些信息系统的部署和整合，实现了对企业人、机、料、法、环全方位线上管控，极大提升了企业生产运营效率和智能制造水平。

通过数字化车间建设，沈鼓实现叶轮等核心零部件加工效率提升28.2%；每年节约190余万张图纸投放，实现绿色低碳和降本增效；生产设备网络化接入实现设备效率透明化，推动核心瓶颈设备的综合效率提升超16%。

“数字化车间”为生产运营增效，“沈鼓云”为产品服务提质。步入沈鼓集团沈鼓云远程监测及故障诊断服务中心，一块大屏幕上闪动着密密麻麻的小点。点开一个，就可以看到一组设备的运行情况。沈鼓集团生产的大型机组、设备在多个省份投用，集团推出数字服务平台，目前已联网全国多地各类大型机组4000余台，线上服务用户387家，可提供机组预知性维修和诊断服务，有效保障了用户的机组安全和经济利益。

6月14日，沈鼓集团党委书记、董事长兼CEO戴继双介绍该公司生产的3D打印叶轮。（曹树林 摄）

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经