人民日报客户端辽宁频道 胡婧怡 曹树林

走进华晨宝马沈阳铁西工厂，一条现代化生产线呈现在眼前：地托自动升降，C型吊具灵活旋转，将车身以最适合装配的高度和角度送至工人面前；机械臂顺滑地移动，一边完成操作，一边快速抓取图像记录数据；无人搬运车往返于工位和仓库之间，准确地将各种零件送至所需要的工位；中控室大屏实时显示着每条产线、每个环节的运行状态……

图为机器人正在给风挡玻璃涂胶。（华晨宝马提供）

2003 年，华晨宝马作为宝马集团的合资公司在沈阳成立。今年5月，华晨宝马第600万辆整车成功下线。“现在，全球每3辆宝马品牌汽车中，就有1辆产自中国。”华晨宝马汽车有限公司生产与技术高级副总裁昆硕介绍，“中国是宝马全球最大单一市场，沈阳已成为宝马全球最大的生产基地。”据统计，2010 年以来，宝马集团已累计在沈投资1050亿元人民币，沈阳生产基地的年产能达到83万辆。

近年来，数字化发展让华晨宝马不断提升汽车生产的效率、柔性、可持续性与质量。目前宝马沈阳生产基地已上线了大约100种人工智能应用。涂装车间的AI摄像机质量检查系统，在100秒内可拍摄10万张照片，通过AI算法以远超肉眼的效率分辨喷漆表面的瑕疵；车身车间的缝隙检测工位，人机协作机器人通过拍照，检测精准度可达正负0.03毫米，检测数据还会同步传达到总装测量站，对比分析后及时调整生产过程中的质量问题。

图为AI技术自动化外表质量检查系统。（华晨宝马提供）

深耕沈阳20年，华晨宝马的持续发展也带动了汽车产业集群的聚集和产业的转型升级，推动地方经济高质量发展。截至2023年底，华晨宝马共有455家在华供应商，其中138家位于辽宁，108家位于沈阳，对在辽供应商的采购金额累计达545亿元。

(责编：杨曦、陈键)

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