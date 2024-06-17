2024年退休人员基本养老金上调3%
2024年06月17日16:32 | 来源：新华社
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人社部、财政部6月17日发布
《关于2024年调整退休人员基本养老金的通知》
明确从2024年1月1日起
为2023年底前已按规定办理退休手续
并按月领取养老金的企业和机关事业单位退休人员
提高基本养老金水平
总体调整水平为
2023年退休人员月人均基本养老金的3%
据人社部养老保险司相关负责人介绍
此次调整继续采取定额调整、挂钩调整
与适当倾斜相结合的调整办法
定额调整体现社会公平
同一地区各类退休人员调整标准一致
挂钩调整体现“多缴多得”“长缴多得”
使在职时多缴费、长缴费的人员多得养老金
适当倾斜体现重点关怀
主要是对高龄退休人员
和艰苦边远地区退休人员等予以照顾
通知要求各地制定具体方案
抓紧组织实施
尽快把调整增加的基本养老金发放到退休人员手中
记者：姜琳
编辑：秦交锋
设计：苗夏阳
新华社国内部出品
(责编：赵欣悦、袁勃)
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