人社部、财政部6月17日发布

《关于2024年调整退休人员基本养老金的通知》

明确从2024年1月1日起

为2023年底前已按规定办理退休手续

并按月领取养老金的企业和机关事业单位退休人员

提高基本养老金水平

总体调整水平为

2023年退休人员月人均基本养老金的3%

据人社部养老保险司相关负责人介绍

此次调整继续采取定额调整、挂钩调整

与适当倾斜相结合的调整办法

定额调整体现社会公平

同一地区各类退休人员调整标准一致

挂钩调整体现“多缴多得”“长缴多得”

使在职时多缴费、长缴费的人员多得养老金

适当倾斜体现重点关怀

主要是对高龄退休人员

和艰苦边远地区退休人员等予以照顾

通知要求各地制定具体方案

抓紧组织实施

尽快把调整增加的基本养老金发放到退休人员手中

记者：姜琳

编辑：秦交锋

设计：苗夏阳

新华社国内部出品

(责编：赵欣悦、袁勃)

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