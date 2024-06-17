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2024年退休人员基本养老金上调3%

2024年06月17日16:32 | 来源：新华社
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人社部、财政部6月17日发布

　　《关于2024年调整退休人员基本养老金的通知》

　　明确从2024年1月1日起

　　为2023年底前已按规定办理退休手续

　　并按月领取养老金的企业和机关事业单位退休人员

　　提高基本养老金水平

　　总体调整水平为

　　2023年退休人员月人均基本养老金的3%

　　据人社部养老保险司相关负责人介绍

　　此次调整继续采取定额调整、挂钩调整

　　与适当倾斜相结合的调整办法

　　定额调整体现社会公平

　　同一地区各类退休人员调整标准一致

　　挂钩调整体现“多缴多得”“长缴多得”

　　使在职时多缴费、长缴费的人员多得养老金

　　适当倾斜体现重点关怀

　　主要是对高龄退休人员

　　和艰苦边远地区退休人员等予以照顾

　　通知要求各地制定具体方案

　　抓紧组织实施

　　尽快把调整增加的基本养老金发放到退休人员手中

　　记者：姜琳

　　编辑：秦交锋

　　设计：苗夏阳

　　新华社国内部出品

(责编：赵欣悦、袁勃)
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