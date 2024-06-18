新华社北京6月18日电（记者陈炜伟、严赋憬）国家发展改革委新闻发言人李超18日说，6月12日，欧盟委员会发布关于对华电动汽车反补贴调查的初裁披露，拟对进口自中国的电动汽车征收临时反补贴税。这一调查罔顾事实、漠视规则、预设结果，实际是将调查工作武器化、政治化，打着公平竞争的名义破坏公平竞争，对此我们坚决反对。

李超在国家发展改革委当天举行的新闻发布会上表示，实践充分证明，短视的贸易保护主义不是出路，温室里的花朵是经不起风雨的。欧盟对自华进口电动汽车加征关税，不仅损害了中国企业合法权益，也将阻碍欧盟企业长远健康发展，还将扰乱和扭曲包括欧盟在内的全球汽车产业链供应链；不仅损害欧盟消费者自身利益、加重欧盟化石能源对外依赖，也将破坏欧盟自身绿色低碳转型进程和全球应对气候变化大局。中国积极支持各国汽车企业公平参与竞争，维护全球汽车产业链供应链稳定，我们希望欧方深思慎行，尊重基本经济规律和世贸组织规则，听取欧盟产业界呼吁，纠正错误做法，尽快回到开放合作、绿色发展的正道上来。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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