人民网记者 王震

“原价4899元的烟机灶具，享受完以旧换新补贴加上618活动优惠，只花了3800多。”

今年以来，以消费品旧换新热潮在全国如火如荼。5月31日，北京开始发放绿色智能消费品以旧换新补贴，京东、联想、小米、美团、天猫等5个线上平台，以及400余家线下门店参与活动，单件商品最高可获得1000元的补贴。

这让正在装修新家的张女士省了1000多元。

消费者家电卖场在选购智能电视。图片来源：新华社

进入5月，“以旧换新”叠加618 大促，让家电、家装等消费品成为各大电商平台、产品企业的促销重点。

电商平台方面，天猫追加2亿元以旧换新专项补贴；京东推出百亿补贴日活动；苏宁易购推出了以旧换新10%支付立减优惠。与此同时，各大平台纷纷推出免费上门退换、拆旧换新、送装一体等服务。

产品企业方面，TCL提供最高2000元的补贴额度；美的投入80亿元推动全品牌、全品类以旧换新；奥克斯空调在全国十万社区开展“以旧换新在身边”活动。

2023年，我国民用汽车保有量达到3.36亿辆，冰箱、洗衣机、空调等主要品类家电保有量超过30亿台。专家指出，汽车、家电更新换代将创造万亿规模的市场空间。

在全国各地，政企联动推动的“消费大餐”，在让利消费者的同时，也在加速释放经济发展的新动能、新活力。

商务部数据显示，1-5月份，主要电商平台家电以旧换新销售额同比增长81.8%；截至6月6日，汽车报废更新补贴申请量已突破4万份，呈现出加快增长态势。

“凭借以旧换新政策，以及自身的品牌和服务能力，我们实现了逆势增长，成功跑赢行业大盘。”奥克斯集团空调事业部用户及市场总监杨小松告诉记者，以旧换新活动通常伴随着一系列促销活动和服务升级，这不仅增加了消费者的购买意愿，也带动了家电安装、维修和保养等相关行业业务量的提升。

“车辆以旧换新，政府补贴可高达1万元，部分地区还加大了补贴力度。”易车总裁刘晓科对记者表示，这一轮政策体现了“从存量中产生增量”的新思路，消费拉动作用明显。从易车App用户使用时长，浏览内容等数据来看，汽车消费者的看车、买车的积极性都有了很大提升。

以旧换新蕴藏巨大市场空间。借助以旧换新的东风，消费生态链中的各类企业正在积极迎接新增量，持续释放新活力。

在商务部研究院电子商务研究所副研究员洪勇看来，紧跟消费升级趋势、不断创新优质供给，是激发消费者以旧换新意愿的最直接因素，在未来，要鼓励企业以更加优质的产品和服务，更好满足消费者多样化、个性化需求。

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(责编：王震、吕骞)

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