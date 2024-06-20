原标题：防汛抗旱关键战，“太保服务”筑牢灾害防护网

近期我国多地出现汛旱灾情，南方雨水不断，北方高温持续，各地将全面进入主汛期。

中国太保第一时间吹响防汛抗旱“集结号”，提前部署、总分联动，将做好当前防汛抗旱工作放在首要位置，统筹资源、设立服务点、简化流程、开通绿色通道……多地理赔人员持续奋战在岗位一线，用“责任、智慧、温度”的“太保服务”筑牢灾害防护网，全力保障人民群众生命财产安全，坚决打赢防汛抗旱“主动仗”。

闻“汛”而动，科技赋能快速理赔

受连日强降雨影响，广东梅州蕉岭、平远等地遭遇严重内涝，给当地居民的生命财产安全带来了严重威胁。在灾情发生的第一时间，中国太保产险广东梅州中支立刻调配全市理赔资源，组建10名农险板块理赔队伍、配置5辆理赔车辆、4台无人机、4台摄影专业技术设备，赶赴灾情严重地区开展抢险救灾行动。

为高质高效做好减灾应急工作，中国太保产险梅州中支农险专员积极联系各乡镇、村委，以村为单位收集农户受损情况，做好快赔工作，全力以赴帮助农户渡过难关。按照“快精准”的大灾应对指导思想，充分发挥专业优势，依托无人机、“E农险”、遥感等科技手段，突破交通阻隔，以科技手段赋能理赔服务。无数“太保蓝”深入田间地头，实地勘查灾情。

在受灾严重的蕉岭县新铺镇，蕉岭县建礼家庭农场承包了260亩水稻，在这次洪水中全部受损，为了尽快帮助农场度过难关，中国太保产险梅州中支与农场负责人积极沟通，了解受灾情况和恢复需求，立刻先行为其预赔付7.5万元，支持其灾后恢复生产。截至6月18日，已完成5笔预赔工作。

在快速保险理赔的同时，中国太保产险梅州中支积极组织爱心行动，迅速调配救援物资，向受灾地区送去了食品、饮用水等生活必需品。同时，联合当地村委，为受灾农户提供恢复生产的指导和帮助，以实际行动支援受灾群众和企业。

风雨同舟，太保服务在身边

“要不是你在，我都不知道该怎么办，太保服务真是没得说！”客户握着中国太保产险浙江庆元支公司查勘员林均的手激动地说。

受强对流天气影响，丽水市连续出现大范围暴雨大暴雨，防汛和地址灾害应急响应提升至Ⅱ级，各区县相继发布暴雨及地质灾害预警，防汛形势严峻，其中庆元县域内各河段水位猛涨，多地受灾严重。

6月15日上午，林均巡查时看见有一辆轿车被困在积水中，积水已深至膝盖，车主正在旁边焦急张望。林均没有丝毫犹豫，第一时间上前询问并安抚客户，详细询问了车辆状况和车主的安全情况，向客户解释了涉水车辆的处理方法和注意事项，并协助客户报案，详细告知了车辆损失情况和现场勘查结果，主动帮助客户联系拖车公司，避免进一步的损失。

处理完毕后，林均看到该路段仍有车辆驶来，于是立即向交警部门报告情况，并且在交警到达之前，一直在路口帮助提醒车辆切勿驶入。

同日下午，林均正在巡查途中，发现因水渠坍塌，水流将许多堆放的木材冲至约50米远处，并且撞坏了停放在附近厂房门口的车辆。林均看见同业公司的理赔人员正在原地发愁，上前询问得知，因需拍摄车辆受损照片，但现场环境存在一定危险，无法独自完成。林均立即上前，通过自身的专业能力协助完成该车辆的查勘工作。

上述案例正是太保服务的一个缩影。南方地区汛情发生后，中国太保高度关注，各级分支机构快速启动应急响应机制，成立定损、施救等多个专责小组，统筹协调各项救援工作，按照“快、简、暖”原则全力投入救援工作，确保防灾救援服务的及时性和有效性。

抗旱保苗，多措并举保“夏播”

芒种至，仲夏始。但6月以来，河南省多地持续高温少雨，大部分地区出现待播耕地缺墒和已播作物受旱情况。中国太保产险河南分公司积极部署保夏播、保秋粮，协助政府部门监测灾情动态、协助农户依农时办农事，有力推动“三夏”工作，获得当地政府和农户的高度认可。

6月14日，中国太保产险河南周口中支前往西华县黄桥乡开展抗旱援助活动，并送去高压水带、喷头、水泵等抗旱物资，带领农业专家团队查看玉米墒情，在了解乡里灌溉机井损坏情况后，立即开通理赔绿色通道，委派技术人员2小时内到达现场，实现“快修快赔”，成功维修机井56口，解决了旱期农田用水问题。

据悉，中国太保产险河南分公司18个地市机构第一时间抽调农险人员组建应灾先锋队，快速对接当地政府，通过水管、水泵等物资支援、挖沟通水、机井维修等多措并举，积极投入当地抗旱救灾工作中。同时，借助慧眼·智远AI遥感平台,建立遥感监测风险减量服务模型，通过监测夏播进度，结合遥感监测数据针对性开展“农技指导”，针对性开展抗旱服务。

截至目前，中国太保产险河南分公司已投入抗旱专项资金37万元，为全省29个乡镇购置高压水带、水泵、喷头、草帽等灌溉设备与抗旱物资；协助维修修复1756个灌溉机井，保障农业灌溉用水持续稳定；在16个受旱情影响地市成立“太保应灾先锋队”，帮助受灾农户提供农技指导，尽快恢复农业生产，其中周口、濮阳“太保应灾先锋队”积极参与当地挖沟排渠工作，帮助28002亩耕地顺利浇灌，抗旱工作取得阶段性成效。

防汛抗旱，落脚点始终是保障人民群众生命财产安全。中国太保将坚持“人民至上、生命至上”原则，主动践行排头兵、先行者的责任担当，积极参与灾害救援，全力做好防灾减灾和灾后损失补偿工作，以更有力的措施、更加优质的服务，切实做好防汛抗旱和保险服务工作，筑牢灾害防护网，为保障人民群众财产安全、助力灾后复工复产贡献太保力量。

(责编：董童、李源)

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