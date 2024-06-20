6月17日，“高质量发展调研行”采访团走进位于辽宁省盘锦市的辽宁中蓝电子科技有限公司，这是一家主做手机摄像头对焦马达的高科技企业。

如今，摄像头已是广大用户对智能手机的“刚需”。像素越高越好、光圈越大越好。但你有没有想过，所有摄影摄像功能都必须建立在一个基础上——对焦又快又准。

中蓝电子生产的对焦马达主要作用就是改变摄像头焦距。对焦马达驱动光学镜片做微米级的运动，在用户几乎完全不知情的情况下快速完成对焦。更进一步，摄像头马达还能提供防抖功能，帮助用户轻松拍出清晰亮丽的照片。

提起中蓝电子，知道的人可能还不太多。但事实上，这是一家妥妥的“隐形冠军”企业。

中蓝电子成立于2011年，坐落于辽宁盘锦高新技术产业开发区。在当地政府的支持下，10多年来，中蓝电子坚持生产研发“两手抓”，牢牢扭住自主创新的“牛鼻子”，不断突破解决了多项“卡脖子”问题，实现了关键技术自主可控，产品技术达到国际领先水平。

中蓝电子董事长王迪介绍，公司现有专利1600余项，其中包括近千项授权及发明专利，海外专利500余项，全面形成了马达、镜头在全球的“专利护城河”。公司持续加强研发，预计“十四五”期间，将累计形成高质量专利2000项以上。

（图为：6月17日，中蓝电子董事长王迪介绍该企业主要产品。本报记者曹树林摄）

目前，中蓝电子以对焦马达和光学镜头两大手机摄像头核心器件的研发生产为主营业务。2023年，中蓝电子对焦马达产品出货量260.4KK（百万）颗，位列国内第一、世界第二；光学镜头产品出货量61.8KK（百万）颗，排名国内第三、全球第四，承接了国内各手机品牌摄像头马达国产替代90%的订单。

据介绍，随着国产手机市场的强劲增长，手机整机厂商的订单不断增加。2023年中蓝电子用工人数5686人，较上年新增3082人。据估计，2024年其用工总数将突破万人。

盘锦市以中蓝电子为龙头，建设光学电子供应链产业园，吸引并支撑配套企业在盘锦集群发展。

截至目前，中蓝电子产业园已入驻上游配套企业4家。其中，辽宁中昊科技绕线生产项目、盘锦弘康科技磁铁生产项目为马达产品配套；辽宁丽景科技车载影像生产项目、盘锦重塑科技注塑托盘生产项目为镜头产品配套。

同时，包头金蒙汇磁性器件生产、厦门雁鑫科技马达载体生产等15项重点上下游产业配套项目拟于今年进驻园区。产业园建成投产以后，预计年营收20亿元，再增加就业岗位4000个。

来源：人民日报客户端辽宁频道曹树林 胡婧怡

(责编：罗知之、陈键)

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