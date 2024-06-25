人民网北京6月25日电 （记者杨曦）据审计署消息，6月25日，受国务院委托，审计署侯凯审计长向十四届全国人大常委会第十次会议作了《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》（以下简称报告）。

报告显示，2023年，中央一般公共预算收入总量约10.74万亿元，支出总量约14.9万亿元，赤字4.16万亿元，与调整后的预算持平。

在中央部门预算执行方面，重点审计的41个部门及所属346家单位2023年收到财政预算拨款5824.04 亿元，此次发现各类问题金额226.26亿元。其中部门本级36.29亿元(占16%)，所属单位189.97亿元(占84%)。

在重大违纪违法问题查处方面，2023年5月以来，审计共发现并移送重大违纪违法问题线索310多件，涉及1200多人。

报告介绍，对审计发现的重大违纪违法问题，审计署已依纪依法移交有关部门进一步查处。对报告反映的主要问题，有关地方、部门和单位正在积极整改。审计署将持续跟踪督促，年底前报告全面整改情况。

附：国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告.pdf

(责编：杨曦、吕骞)

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