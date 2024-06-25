2023年度审计工作报告发布
2024年06月25日15:16 | 来源：人民网
小字号
人民网北京6月25日电 （记者杨曦）据审计署消息，6月25日，受国务院委托，审计署侯凯审计长向十四届全国人大常委会第十次会议作了《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》（以下简称报告）。
报告显示，2023年，中央一般公共预算收入总量约10.74万亿元，支出总量约14.9万亿元，赤字4.16万亿元，与调整后的预算持平。
在中央部门预算执行方面，重点审计的41个部门及所属346家单位2023年收到财政预算拨款5824.04 亿元，此次发现各类问题金额226.26亿元。其中部门本级36.29亿元(占16%)，所属单位189.97亿元(占84%)。
在重大违纪违法问题查处方面，2023年5月以来，审计共发现并移送重大违纪违法问题线索310多件，涉及1200多人。
报告介绍，对审计发现的重大违纪违法问题，审计署已依纪依法移交有关部门进一步查处。对报告反映的主要问题，有关地方、部门和单位正在积极整改。审计署将持续跟踪督促，年底前报告全面整改情况。
附：国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告.pdf
(责编：杨曦、吕骞)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 圆满成功！嫦娥六号实现世界首次月背采样返回
- 人民网北京6月25日电 （记者赵竹青）2024年6月25日14时07分，嫦娥六号返回器准确着陆于内蒙古四子王旗预定区域，工作正常，标志着探月工程嫦娥六号任务取得圆满成功，实现世界首次月球背面采样返回。 13时20分许，北京航天飞行控制中心通过地面测控站向嫦娥六号轨道器和返回器组合体注入高精度导航参数。…
- 评论
- 关注