原标题：在暴雨洪流中筑起防护堤坝！太保服务在一线

中央气象台6月24日10时发布暴雨红色预警，这也是今年来首个暴雨红色预警。预计6月24日至27日，江南北部、江汉东部和南部、江淮以及贵州、广西等地有持续性强降水 。随着主汛期的到来，广西、广东、浙江、湖南、湖北、安徽、贵州等地遭到了今年入梅以来最严峻的暴雨挑战。

中国太保第一时间启动防汛应急响应机制，成立专项应灾工作组，多措并举，深入一线：奔赴重点企业、低洼路段、老旧小区、农田等风险预警点开展巡检排查，提前向车主及企业负责人发送风险预警，做好防灾减损工作；建立 24小时“线上+线下”双轨服务，理赔人员全员待命，提供绿色理赔服务；紧急赶赴灾损严重的重点工程项目，提供专业查勘服务，针对可能发生二次灾害的问题进行全方位整改；走访当地农户，点对点提供防灾服务支持，提供大棚加固、水渠疏通等专业服务，全力以赴打响防汛救灾“主动仗”。

一线守护，风险减量

“幸亏有太保的专家帮忙指导，我们提前做好了防护！”余杭区蜜梨农户激动地说道。

在浙江，连续几轮的梅雨强降水，加上局部地区的极端小气候现象，严重影响了杭州余杭区内果树等种植产业。为了保障蜜梨种植户稳定生产，中国太保产险浙江分公司联动当地农业专家共同走访余杭区内蜜梨种植大户，前置开展蜜梨种植风险防范指导，同时，利用无人机、e农险等数智服务对蜜梨种植地势和方位进行观测，排查潜在受灾风险情况及重点防御区域，帮助农户做好前端防护，确保风险可控。

据湖南湘西州气象局发布气象信息，6月22日起，未来一周湘西州有持续性暴雨到大暴雨，极端性强，致灾风险高。中国太保产险湖南湘西州标准作业服务中心全体人员第一时间启动防汛预案措施，6月22日，吉首市查勘员王国阳对易捞点进行排查，对停留在易捞点的车辆进行安全排查并电话通知车主及时把车移至安全地；大案调查员向浩为预防居民小区车库内发生内涝，提醒小区业主及时把车辆转移到安全地方。直到6月22日深夜，服务人员田志远和向泽毓仍坚守岗位为雨量较大县域-凤凰县进行预警监控和一一风险提示。

一级战备，快速服务

6月中旬以来，广西等地出现持续性暴雨到特大暴雨天气。受暴雨灾害影响，车险报案骤增，中国太保产险广西分公司充分利用在线理赔服务资源，实时监测报案情况，在线授权指导客户自救，为客户提供高效专业的理赔指导和帮助。

在暴雨中，桂林秀峰区某受灾企业紧急向中国太保报案，中国太保当地理赔员第一时间赶赴现场，全力协助客户展开施救工作，仔细清点损失，为客户提供专业的施救指导，并在现场完成赔付协议的签订，客户连声称赞，“暴风雨中，太保服务还是那么高效便捷！”

在受灾严重的桂林市临桂县四塘镇，洪水造成水稻大面积倒伏，面对恶劣天气和复杂环境，中国太保一线服务人员凭借专业技能和丰富经验，坚持开展查勘工作，安抚受灾农户情绪的同时，协助当地政府相关部门和村委，联系第三方科技公司启动卫星遥感对损失面积进行监测，对受灾区域进行清理和修复工作。

在贵州，中国太保产险贵州分公司助理工程师何宏、余鹏程等人冒暴雨涉水前往贵州西南国际家居装饰博览城，协助开展现场应急处置，帮助客户运送防汛沙袋并在门口设置防洪挡板，协助商户将贵重货品进行转移，利用移动抽排水泵将电缆槽内的积水进行及时抽排……准确的水淹预警和及时的应急处置，有效避免了企业用户更为巨大的经济损失。家居馆相关负责人陈先生连连点赞，危难中更显太保责任担当！

一级预警，数智赋能

“您好，通过‘水精灵’设备报警，我们监测到您厂区内的水位正在升高，货品有被淹的可能性，请尽快做好应急处置”。6月20日凌晨2点，浙江嘉兴某食品有限公司负责人在睡眼朦胧中接到了中国太保产险浙江分公司工作人员的预警电话，告知其公司罐头车间仓库外墙的水精灵设备接收到水位升高信号，触发红色预警，需尽快对所在区域的货品进行抢险处置。负责人第一时间联系厂区工作人员，立即对存货进行转移、增加垫板等应急措施，又一次高效避免了汛期水淹灾损。事后，该负责人表示：“有了‘水精灵’帮忙看家护院，我们感到很安心。”

“水精灵”是中国太保产险浙江分公司为企业前置防灾风险管控引入的物联网报警设备。该设备24小时在线检测，实时预警，显著提高了响应速度，降低了客户在强对流天气中因暴雨造成的损失。

在广东，中国太保产险广东分公司积极践行防救赔一体化服务，启动智能理赔和先行赔付机制，利用科技赋能推动专业服务，全面助力受灾客户尽快复工复产。在获悉承保的某新能源公司受本次灾害影响严重时，立即组织理赔专员奔赴受灾现场协助客户做好科学施救和损失清点工作，利用无人机、全站仪等先进查勘工具，快速高效地做好受灾现场勘查和损失评估工作，同时开启大灾绿色通道和专享赔预付通道，助力灾后重建，护航实体经济。

一线保障，共筑防线

湖北省作为中国的农业重地及粮食重要来源，近期因遭遇暴雨灾害，导致该地区若干农户遭受了不同程度的财产损失。中国太保产险湖北分公司迅速启动24小时监控系统，与各地农险团队紧密配合，定制地域化应急计划，提供个性化援助方案，有效缓解农户的燃眉之急。

6月23日，中国太保产险湖北分公司接到阳新县富池镇金镶园农业有限公司报案，受暴雨影响，该农业公司阳新县区域有20亩农田遭受洪涝灾害。面对受淹农田，中国太保产险当地分支机构第一时间组织排水救援，指导农户灾后复产，包括改种、施肥、病虫害防控等，运用专业力量减轻农户损失。该公司负责人王先生感慨道：“暴雨来势汹汹，在农田遭受严重洪涝灾害的紧要关头，多亏太保又一次伸出援手……”

为了更好地服务暴雨中激增的受损车辆，在咸宁，中国太保产险湖北分公司组织“咸宁应急服务团队”赶赴现场开展案件排查和水淹车处置工作，召集当地施救车辆，积极救助受灾车辆，并上门提供保险理赔服务。在广东梅州，中国太保产险广东分公司第一时间抽调理赔骨干力量组建救援队伍，梅州共享服务中心理赔员钟旺一直坚守在受灾最严重的平远县救援一线，在被淹停车场排查受损车辆，逐一通知车主，同时对受损严重的车辆安排拖车快速施救，夜以继日加快理赔案件处置，以实际行动践行了太保人的初心使命。

这是一次与灾情的较量，也是一场与时间的赛跑，面对来势汹汹的暴雨汛情，中国太保高度关注、总分联动，各级机构科学担当、精准施策，全力做到特事特办、急事急办、应赔尽赔、早赔快赔，太保人奔赴在防汛抗灾的一线，以“责任、智慧、温度”的太保服务，为人民群众的生命和财产安全保驾护航。

(责编：曹淼、李源)

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