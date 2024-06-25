原标题：南京银行北京分行加快布局绿色金融，助力北京绿色发展

南京银行作为一家具有社会责任感的银行，一直践行金融服务实体转型，绿色金融作为该行特色业务，历经十余载深耕发展，截至2023年末，绿色信贷规模1770亿元，绿色信贷占比16.11%，在同业中保持领先水平，并在区域内形成了良好的示范带动作用，2023年更荣获国家开发银行绿色低碳先锋奖。

南京银行北京分行立足首都区域特点，围绕“碳达峰、碳中和”目标，积极贯彻总行绿色发展理念，做好“绿色金融大文章”，打造具有自身特色的绿色金融品牌和差异化竞争优势。截至2024年5月末，北京分行绿色金融业务余额81.09亿元，连续两年增速在20%以上。

绿色信贷，支持重点领域建设

地处北京“政治中心”，南京银行北京分行提高政治站位，积极做好金融促进城市副中心建设工作，在城市副中心重点扶持的生态农业、新能源汽车、光伏发电、绿色建筑、改善农村人居环境等领域，向“通州区某屯粮库经济适用住房项目”、某科技集团股份有限公司大气环境监测项目等区内重点民生保障项目和上市公司等重点企业发放绿色金融贷款约4亿元。

该行利用自身地缘优势，与各级政府建立了长期稳定的合作关系，绿色贷款投放规模近80亿元，主要投向园林绿化、国家级风景名胜区改造升级、农民安置房绿色建筑、城镇污水管网维护、新能源等领域。

创新引领，布局“碳减排”新兴赛道

南京银行北京分行发挥北京“创新中心”优势，高度关注国家层面绿色金融政策发布及北京地区试点进度，与北京绿色交易所建立了长期友好的交流机制。北京地区自建立碳交易和自愿减排试点以来，绿金所交易平台运行平稳，南京银行希望结合自身绿色金融业务规模优势和深耕江苏地区的品牌优势，在与经营地各级政府平台及园区合作过程中，利用好政策优势和金融工具，充分调动银行客户开立碳账户、参与碳核算、进行碳交易的积极性，为我国逐步建立完善的碳市场作出南京银行贡献。南京银行北京分行也不断加强自身碳核算能力建设，持续践行绿色承诺，做好信息披露，每年配合总行发布《ESG信息披露报告》，2023年起发布首份《绿色金融专题报告》，并计划后续在北京绿色交易所的指导下，尝试进行自愿减排交易，打造辖内首家碳中和网点。

在“双碳”大背景下，南京银行北京分行积极抢占清洁能源创新高地，为国内新能源汽车头部上市公司北京某信息技术有限公司提供全方位金融服务，得到企业的充分认可；还与某国际氢能示范区签订了全面战略合作协议，共同推动银园企金融服务，以金融力量助推北京新能源领域发展。

传承发展，打造绿金专业团队

2024年上半年，南京银行全行上下积极开展“高质量发展大讨论”，围绕“五篇大文章”做好学习讨论。针对绿色金融这篇文章，北京分行由业务骨干和内部讲师组织“鑫课堂“学研小组，开发《助力绿色能源企业展翅飞翔》专题课程。该课题面向全行对公客户经理，通过对行内清洁能源、污染物治理等行业的绿色金融客户成功案例进行深入分析，讲解绿色企业业务模式、融资需求、营销要点、绿金贷款认定方法；回溯总结企业融资难点、痛点与银行营销的成功经验，加以总结提升，形成攻略分享，让参与课程的员工拓宽绿色金融知识储备，学习开展行业研究的方法，激发员工深挖绿色企业融资需求的潜能，更好更快推动绿色金融业务落地。

未来，南京银行北京分行将进一步厚植绿色发展底色，在总行绿色品牌战略引领下，加速布局优质绿色资产、强化绿色产品创新驱动、银政园企共建绿色金融生态圈，打造具有北京特色的环境友好型绿色银行。

(责编：曹淼、李源)

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