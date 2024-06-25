6月24日，由人民网研究院主持编写的《中国智能互联网发展报告（2024）》蓝皮书（以下简称“蓝皮书”）在京发布。联想方案服务的前沿研究课题《多模态大模型在企业智能化转型过程的应用研究》成功入选蓝皮书。这是蓝皮书连续出版13年来，首次收录企业研究课题。

“我国企业的数字化正在快速步入智能化阶段，企业的IT架构正面临着从传统架构向AI原生架构的巨大升级。”在发布会上，联想集团高级副总裁、中国方案服务业务群总经理戴炜阐述了以大模型为代表的人工智能技术在企业智能化转型领域的技术探索和实践成果。

联想集团高级副总裁、中国方案服务业务群总经理戴炜作主旨发言。

戴炜认为，随着企业业务体系的数字化重构和智能化运营的完成，企业不仅将进入智能决策的高质量发展阶段，大模型以及智能体在企业的广泛应用，也将推动全社会新质生产力水平的提升。

本次发布蓝皮书收录的是联想的前沿研究课题《多模态大模型在企业智能化转型过程的应用研究》，基于联想自身实践和长期以来的行业积累，针对多模态大模型发展历程及其在企业中的应用价值、落地难点、生态体系建立和联想智能体解决方案及服务的典型案例进行了全面系统的分析，并在行业中率先实现落地应用。

作为AI原生的智能化全栈解决方案和服务提供商，联想方案服务成立以来，长期服务于企业数字化、智能化转型，已帮助中国规模以上企业的智能化转型和百万家中小企业的数字化、智能化升级。在中国市场，联想方案服务业务年复合增长率达到36.9%，并于2022年、2023年连续两年排名中国IT服务市场（非运营商）第二（数据来源：IDC）。

伴随大模型技术成熟，兼具数据安全、隐私保护和大模型性能优势的混合式人工智能已成为技术重点突破和产业发展方向，联想方案服务在这一趋势下，逐步构建了完善的理论体系、技术体系和产品体系。

早在几年前，联想就通过AI技术的集成创新，将算法应用于智能“魔方”客服系统、智能营销预测、智能制造、智能质检系统以及智能仓储物流等系统，这些系统在联想的生产经营活动中不断验证和改进，推动了联想自身的智能化转型。

面对混合式人工智能的机遇，联想通过亲身实践打造了智能IT引擎——“擎天”。在内生智能场景落地并加速外化的过程中，联想方案服务将擎天升级为以企业大模型驱动、智能体为核心的“擎天3.0”，并完成了对AI原生的方案服务的重构，将AI技术嵌入到企业核心生产业务流程当中，实现AI应用落地的规模化和可视化，切实帮助企业实现增长。

戴炜表示，此番入选蓝皮书，是对联想在智能化转型领域创新实践的最好诠释。联想将继续秉承“联想，智慧中国”的愿景，不断迭代和创新，为全球企业提供全栈AI的智能化转型全周期服务解决方案及服务，做新质生产力的同行者，为中国经济高质量发展提供助力。

(责编：曹淼、李源)

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