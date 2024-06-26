原标题：1—5月哪吒汽车蝉联新势力车企出海销量第一，累计出口3.5万辆

今年上半年，中国汽车出口延续增长态势。根据中国汽车工业协会发布数据，1至5月新能源汽车出口51.9万辆，同比增长13.7%。其中，以哪吒汽车为首的新势力车企出海成绩显著。

2024年1至5月，哪吒汽车新能源汽车出口16458辆，位列车企新能源汽车出口量第五，新势力车企出口量第一。截至5月底，哪吒汽车出口累计3.5万辆，长期坚持“深耕东盟、抢滩南美，开发中东和非洲”出海战略的成果初现。

今年，哪吒汽车延续良好的出海势头，成为最快在泰国、印尼、马来西亚建立起三大海外工厂的造车新势力，形成多元化的出海布局，与众多国内优质的供应商一道，打开“一车出海带动全链”新局面。1月，哪吒汽车与马来西亚合作伙伴签约，海外第三工厂落户马来西亚。3月，哪吒汽车的泰国生态智慧工厂启动规模化生产，预计年产能将达到3万辆。4月，哪吒汽车印度尼西亚生态智慧工厂正式投产下线新车。同时，哪吒汽车积极开拓南亚市场。3月27日，哪吒汽车与合作伙伴签约，将共同在斯里兰卡进行哪吒V—II 和哪吒 X的本地化生产和销售，成为哪吒汽车在南亚地区的首个本地化组装项目。

通过因地制宜的产业布局，哪吒汽车在东盟市场形成产业链优势，进一步进军全球新能源汽车市场。2月，哪吒汽车于墨西哥市场举办首次招商会暨媒体见面会，旗舰车型即将登陆墨西哥。4月，哪吒汽车在中南美厄尔多瓜上市新车，全球化布局进一步扩大。5月，哪吒汽车香港首家线下门店正式开业，翻开布局全球战略新篇章。

未来，哪吒汽车将继续秉持“科技平权”的价值观和“让高品质智能电动汽车触手可及”的愿景，在香港建设国际总部，与上海全球总部联动，不断提升哪吒汽车在全球范围内为消费者提供更优质产品和服务的能力，为全球用户带来更多绿色、智能的出行选择，持续推动“中国的哪吒”转变为“世界的NETA”。

(责编：曹淼、李源)

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