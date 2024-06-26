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中兴通讯亮相2024 MWC上海

2024年06月26日10:16 | 来源：人民网
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6月26日，2024 MWC上海在上海新国际博览中心召开。中兴通讯以“未来进行时”为主题，全面呈现在连接、算力、产业数字化、终端等方面的创新方案与实践成果。

面向AI时代，中兴通讯以全栈全场景智算解决方案打造高效基座，携手各界合作伙伴共建开放解耦的繁荣生态。展览展示以外，中兴通讯积极参与大会官方论坛，围绕人工智能、数智制造、5G商业、低空经济、数字生活等前沿领域，与来自科技行业的企业高管、前沿领袖分享中兴通讯的观点与洞见，探索未来演进趋势，共同推动前沿技术发展。此外，大会期间中兴通讯将携手合作伙伴举行AI裸眼3D全场景新品、星云通信大模型等一系列创新成果发布会，用创新筑造未来。

中兴通讯相关负责人介绍，针对AI发展面临的算力、能耗、数据集、标准化及商业应用等诸多挑战，公司秉承开放解耦、以网强算、训推并举的核心主张，提供从算力、网络、能力、智力到应用的全栈全场景智算解决方案。针对数据中心，中兴通讯提供从咨询规划到集成交付的端到端全生命周期服务能力，低碳节能技术实现液冷数据中心PUE低至1.1。

中兴通讯携手业界伙伴，在技术、场景、产业三方面开展持续探索和广泛验证，5G-A万兆体验赋能AR直播、通感一体、空天地一体、泛在智能，开启网业融合新篇章。中兴通讯积极推动全光网演进，筑基城市万兆底座，打造家庭智算生活。创立三模五速技术，支持商用平滑演进，加速推动产业迭代；800GE确定性路由器实现广域网高吞吐、长距无损传输，助力运营商开展数据快线、东数西渲等算网融合新业务。

通过“智算基础设施+数字星云”助力数实融合建设，中兴通讯加快数智时代生产力升级，已在城市生命线、水利、城轨、港口、制造等关键领域，携手头部行业客户打造了数百个产业数字化标杆项目，推动产业创新发展。此外，在应急、教育、政务、绿色能源等重点行业，中兴通讯用创新技术和定制化解决方案，确保数据安全，提升服务效能，共同促进社会福祉和可持续发展。

围绕“AI for All”的产品战略和理念，中兴通讯布局全队列多形态的AI终端，涵盖手机、平板、笔记本、PC以及移动互联产品，并持续拓展终端业务AI应用场景。面对新兴趋势和用户需求，中兴终端积极构建全场景智慧生态3.0，并致力于推动科技普惠。

“面对时代赋予的广阔机遇，中兴通讯将继续深化‘连接+算力’的战略布局，携手合作伙伴，以创新驱动发展，构筑新质生产力全新引擎，共同构建一个更加繁荣、高效、智能的数字世界。”该负责人表示。

(责编：曹淼、李源)
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