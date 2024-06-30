原标题：向“新”而行，用友助力中国和全球企业进入数智化时代

当前，随着新质生产力在千行百业的加速落地，向“新”而行，以“质”取胜，成为中国经济扎实推进高质量发展的战略举措。可以说，数智化（数字化+智能化）为培育新质生产力注入了强劲动力，是企业在新时期实现创新发展的必由之路。作为“数智化”的提出者，用友为让数智化在更多企业成功，不仅创新性定义了“数智企业”新范式，还进一步提炼了“数智化1-2-3”的转型方法与进阶模型，并打造了一整套的理念、产品与领先实践，助力企业拥抱数智化时代，为中国式现代化建设谱写下浓墨重彩的一笔。

提出数智化理念，推动数智商业创新发展

数智化时代已经到来，它标志着一个以数据驱动、智能运营为核心的全新发展阶段。数字化和智能化，是数智化时代最显著的特征和推动力，是一种新型生产力，它突破了传统生产力增长模式的局限，以云计算、大数据、人工智能等数字和智能技术为核心，为企业注入了新的活力和创造力因子，代表着企业高质量发展的新方向。

早在2017年，用友就在业界提出“数字化+智能化”的数智化理念，表达的就是以数字化为基础，数据服务和智能服务产生新价值的内涵。当时业界还在倡导数字化的阶段，用友网络董事长兼CEO王文京就在“2017中国企业互联网大会”的演讲中提到，人工智能对企业服务也有革命性的影响，新时期的企业服务除了数字化，还一定是基于人工智能的。多年来，用友一直倡导和推进，“数智化”是继“信息化”之后企业、商业和社会进步发展又一个巨大的历史进程。

数智化的显著特点是应用数字技术和智能技术，对数据这一新的生产要素进行价值化运用，对人工智能（AI）这一全新生产能力进行普及应用，实现数据驱动和智能运营。近两年，AI技术迅猛发展，大大加速了数智化的进程。企业数智化转型由此前侧重数据服务，进入到数据服务与智能服务并举的全新阶段。企业要跟上时代发展，就要积极推进数智化转型。

基于对全球企业发展的敏锐洞察，用友在数年前便前瞻性地提出了未来企业发展的新范式 —— 数智企业，并总结出数智企业的6大特性，即“快速响应客户、生态协同共荣、员工主动作为、实时感知、数据驱动和智能运营”，这些特性构成数智企业的画像，企业可以对照这些特性全面推进数智化转型。

为指引企业数智化转型的推进，在企业数智化建设的目标体系上，用友提出了通过数智赋能的“产品与业务模式创新、组织与管理方式变革、工作方式转变”，实现企业“业务敏捷、精益管理、全球运营”的创新目标，并在此基础上实现“开拓市场、创新产品、增长收入、降低成本、提高效率、管控风险、改进体验、提升质量、增强安全、履行责任”的具体发展目标和“更高经营绩效、更强竞争优势、更可持续发展”的整体发展目标。

企业数智化转型是一个综合、复杂、循序渐进的系统工程和长期过程。为帮助企业正确、成功地推进数智化，用友基于服务众多领先企业数智化的实践经验，总结提炼出了“企业数智化1-2-3”（也称为“企业数智化进阶模型”），明确了企业数智化的三大层级：业务在线、数据驱动、智能运营，以及在应用、数据、智能、底座和技术维度的具体进阶发展，成为指导企业清晰、正确地实现数智化全过程的能力评估模型和方法指南。

八年磨一剑，匠心铸就数智化时代“大国重器”

基于对信息技术在企业的应用已经从信息化阶段进入数智化新阶段的洞察和把握，用友在业界倡导并推进企业软件从ERP到BIP的升级换代。对比信息化时代的ERP（企业资源计划系统），基于全新一代数字和智能技术的BIP，让信息技术在企业的应用从流程驱动为主走向数据驱动，从自动化走向智能化，从支撑业务流程升级到使能企业产品与业务创新、组织与管理变革、工作方式的转变，从企业级应用突破到产业和社会级应用，并在产品形态以及对应的商业模式等多个方面都与上一代以ERP为代表的企业软件有了巨大的飞跃，从而为企业客户提供的核心价值从“流程优化，提高效率”升维到的“商业创新，重构发展力”。

大国重器，重在全球领先。用友BIP作为用友打造的全新一代产品，从2017年开始规模研发，从BIP1、BIP2到BIP3，八年磨一剑，在平台技术与应用架构、领域与行业应用、生态体系三个层面，实现全面突破。

在平台技术与应用架构层面，用友BIP实现了YMS云中间件、云上云下一体持续交付体系、企业级多租户/多数据中心技术、存算一体多维数据引擎、全栈国产化信创适配等先进技术，并提供社会化商业模型、事项法会计、特征体系、多维组织、PDCA管理循环、场景化应用可组装等领先的应用架构。

用友BIP涵盖财务、人力、供应链、采购、制造、营销、研发、项目、资产、协同十大领域，提供了覆盖企业业务和管理主要领域融合一体的应用，是目前全球领域覆盖最多的企业应用服务群，适应了企业数智化进入新阶段后消除“孤岛”、融合应用的要求。其中，基于事项法会计理论的用友BIP智能会计服务，革命性升级企业对经营活动的度量，重构企业精益管理的关键基础，为企业提供多维、精细、实时的业财数据服务，帮助企业洞察业务、优化业务，重新定义业财融合。

开放融合、生态共荣，共同为客户创造价值，是用友BIP的发展方针之一。用友BIP的生态正在快速成长，目前已有独立软件开发商（ISV）伙伴3300多家，专业服务伙伴700多家，教育培训伙伴4800多家，开发者数量115万，并连接了全球2500多家银行。

随着信息技术发展和企业数智化的推进，“智能”越来越重要。数字化是把企业生产经营的各种要素以及过程全面数据化，形成丰富的数据资产，这正是AI得以产生价值的基础，而要用AI赋能企业，就要结合企业具体应用场景，推进智能化运营。用友在“AI + 企业应用”领域率先布局和持续研发创新。用友BIP在研发初期，便融合了多项智能技术，创新了多项智能应用和服务。随着AI技术的进一步突破，用友已进入全面推进基于AI的产品与服务创新的新阶段，目标是要基于用友BIP让企业服务领域的人工智能应用创新走到全球先进行列。

为此，2023年7月，用友发布企业服务大模型 YonGPT。作为用友BIP的重要组成部分，YonGPT能够底层适配主流的通用语言大模型，通过提供通用能力服务、领域服务及行业服务，实现业务运营、人机交互、知识生成及应用生成四个方面的企业智能化，是具有多领域综合智慧的企业服务大模型，也是更懂企业的大模型。

用友YonGPT给企业带来的价值不是多少亿规模参数的通用大模型，而是满足企业所在行业以及深度领域垂直场景的专属模型，比如简历智能评估、客商风险识别、智能合同审核、智能产供销协同、智能经营分析等赋能企业业务和管理智能化的应用。YonGPT的问世，让企业进一步清晰地看到数智化时代企业运营的新图景。

大国重器，旨在价值创造。企业是国民经济的基础，截至目前，已有4万多家大中型企业选择用友BIP推进数智化转型升级。用友BIP正在用创新赋能数字中国这一宏伟大业的建设。

中国数智力量，助力企业迈向世界一流

当前，世界百年未有之大变局加速演进。数智化已成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构的关键力量，数智化水平已成为衡量一个国家科技实力和创新能力的重要标准。在中国大力推进现代化产业体系建设的过程中，以用友为代表的中国企业软件厂商，正在通过“软实力”助力企业加快发展新质生产力，提升产业“硬核力”。

用友BIP通过技术平台、应用系统和专业服务，系统满足当前企业数智化建设的核心诉求，为企业带来“业务敏捷、精益管理、全球运营”三个方面的创新发展价值，让企业更快速地响应市场变化，增长收入，降本增效，运营全球业务，从而在全球市场竞争中占据有利地位。

面对日益复杂的国际环境和产业格局的变化，数智化系统的国产化替代进程在加快。国资委在2023年召开专题会议，要求国有企业全面提升数字化、智能化发展水平，加快世界一流企业建设。用友BIP坚持自主创新，扛起企业软件数智化升级与信创化替代相结合的价值化国产替代的重任，使能企业“在飞行的过程中更换引擎”，助力中国企业跻身世界领先行列。目前，用友已经成为国内升级替换国际厂商ERP系统最多的厂商，众多央国企、民营企业携手用友完成数智化底座平台和关键应用系统的国产化替代。

国家开发投资集团采用用友BIP的合并报告、司库、财务共享等系统，其中合并报告替换了原美国厂商的系统，实现对所属700多家法人企业的合并报告，对比原系统显著提升了系统运行效率。

国药太极携手用友共建业财一体化项目和主数据项目，成为中药全产业链数智化建设的标杆，不仅实现了采购、生产、销售、库存、财务的全面融合应用，打通数据壁垒、提升了企业内部运营效率和响应速度，加强了企业数据的准确性和透明度，为决策层提供了更加全面、准确的数据支持。

中信银行携手用友完成了对某国外厂商系统的替换工作，加速了整个金融行业的国产化替代潮流。该国外系统替换复杂度高、技术难度大，用友采用了创新分布迁移策略、推动会计引擎微服务化、开创测试验证新模式、推进服务治理落地等创新举措，为同业的财务等ERP核心系统国产化提供了高价值的经验。

全球新能源汽车和电池领先企业比亚迪采用用友BIP的协同研发、营销系统，实现了对国际厂商关键系统的替换，构建了赋能超过10万研发人员的研发过程协同与管理，并实现了营销系统向数智化升级发展。正在实施的HR系统，将升级对集团数十万员工的数智化服务与管理。

伴随中国企业全球化（中企出海）和中国企业软件在海外市场的竞争力提升，用友2003年开始拓展海外市场，从港澳台、东南亚到亚太，已服务企业客户1000多家，其中本地企业占60%，中企出海企业占40%，覆盖了40多个国家和地区。2023年启动全球化2.0，从亚太到全球，保障全球交付，目标要覆盖100个国家或地区。

产品畅销全球的著名管业企业日丰集团在比较国际厂商软件后，选择采用用友BIP的SaaS套件，以3周1个国家的速度快速构建和运营起近20个海外公司的财务业务一体化数智平台，高效、低成本运营管理全球业务。

近年来在海外取得成功发展的以快递和国际物流为核心业务的综合物流服务运营商J&T极兔速递，通过与用友合作，实现了在12个国家与地区的财务管控和供应链协同。

中国移动、中交集团携手用友构建海外人力资源数智化管理平台，构建全球人才供应链管理，驱动组织效能提升，实现了国内、海外人力业务的全球化协同，为央企全球化战略落地提供数智支撑。

据Gartner研究显示，用友是全球高生产力aPaaS市场、全球ERP SaaS市场、全球财务（FMS）市场TOP10中唯一的亚太厂商，也是唯一入选Gartner HCM云魔力象限、ERP云魔力象限荣誉企业的中国厂商，是中国企业数智化服务和软件国产化自主创新的大国品牌。

从跟随到进入全球先进行列，用友引领了中国企业软件的华丽转变。凭借在企业服务领域36年的深厚积累和数智创新实践经验，用友助力众多企业实现向世界级水平的跃升，共同成就了世界级梦想。

奋斗创造历史，实干成就未来。数智化时代，越来越多的企业正通过应用数字和智能技术发展新质生产力。作为全球领先的企业数智化软件与服务提供商，用友正加速普及用友BIP，让数智化在更多的企业成功，成就数智企业，为企业、产业和社会的创新发展注入澎湃动能。

(责编：曹淼、李源)

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