蒙牛亮相香港“维园庆回归”活动
2024年07月01日14:32 | 来源：中央广电总台国际在线
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原标题：蒙牛亮相“维园庆回归”活动 以乳业力量助力香港繁荣发展
6月29日至7月2日，为庆祝香港回归祖国27周年，香港各界庆典委员会于香港维多利亚公园举行“维园庆回归”活动，活动以“万千气象看中华”为主题，旨在展现中华优秀传统文化及创新科技。蒙牛集团受邀参加，并于活动中设立专属展台，全面展示其长期以来以乳业力量支持香港繁荣发展的努力和成果。
在蒙牛展台上，包括优益C、特仑苏、蒙牛白奶、纯甄等一系列产品悉数亮相。据了解，蒙牛2004年在香港上市以来，以产业高质量发展持续助力香港繁荣发展，成为恒生指数、恒生中国企业指数和恒生可持续发展企业指数成分股。同时，蒙牛以进入香港市场为契机，持续推动产品走向东南亚、大洋洲、北美洲等世界各地，为其从“草原牛”到“世界牛”的飞跃奠定坚实的基础。
蒙牛优益C自2013年6月进入香港市场，目前已覆盖香港本地百佳，惠康，U-Select，AEON，7-Eleven，Circle K，VanGo, HKTVMall等两千余家网点。而且，该产品在香港上市十几年以来一直深受消费者的喜爱，曾获得惠康超市十大品牌、惠康最具潜力品牌大奖、惠康妈妈最爱品牌大奖等荣誉。
(责编：董童、李源)
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