人民网记者 王绍绍

消暑类家电、家居用品等“清凉商品”走俏消费市场，多地夜市步行街烟火气升腾，消费品以旧换新持续发力……近日，我国多地持续高温，热浪来袭的同时也催热了“夏日经济”。从空调、冰箱等家电的火爆销售，到清凉科技新产品受到追捧，“清凉消费”正以其独特的魅力，为夏日经济注入勃勃生机。

国家统计局日前发布的5月份宏观经济数据显示，今年5月，我国社会消费品零售总额同比增长3.7%，增速比上月加快1.4个百分点，为去年12月来首次回升，规模以上工业增加值同比增长5.6%，比上月回落1.1个百分点。多位专家表示，在宏观政策效应持续释放、外需有所改善等因素的带动下，我国服务业、消费和进出口都有所回升，制造业保持强劲增速，工业生产较快增长，就业、物价形势稳定，转型升级持续推进。

手持遮阳伞、面带“脸基尼”、身穿防晒衣……这个夏天，在街头户外“全副武装”防晒成为很多人的“标配”，防晒衣、防晒口罩、冰袖、遮阳伞等夏季商品持续热销。在线购物平台数据显示，近一周以来，防晒伞销量较去年同期增长115%、防晒帽增长54%、防晒衣增长52%、冰袖增长46%。业内人士表示，随着消费者防晒意识提升，以及轻量化户外活动兴起，我国防晒服装市场正在呈现稳健增长态势。

除了遮阳防晒的消暑用品，随着气温不断升高，作为夏日避暑的“主力军”，风扇、冰箱、空调等制冷降温类电器销量激增，具备“送风、加湿、净化空气”三合一功能的冷风扇成为许多消费者的“新宠”。有关专家预测，今年6月至7月，以“清凉家电”为代表的特色消费品销售形势预期良好，对重点领域商品消费增长有望形成较大贡献。

“‘清凉消费’属于季节性消费，对扩大有潜力的消费、激发夏日经济活力有重要意义。”北京大学经济学院教授苏剑表示，要积极开拓消夏新业态和新消费场景，为消费者提供更加丰富的选择，同时进一步完善相关基础设施，加大对市场的监管力度，维护好市场秩序和消费者权益，为夏日经济的蓬勃发展提供有力保障。

今年以来，消费品以旧换新的举措持续推进，带动家电、汽车、家用设备等领域的消费潜力集中释放，给相关制造业领域带来较大利好。国家发展改革委数据显示，今年1-5月，主要电商平台家电以旧换新销售额增长超过80%，以旧换新推动家电市场消费快速增长，成为刺激内需、拉动经济增长的重要一环。

这个夏天，多地开启新一轮消费券的发放，借助夏日“清凉经济”机遇，加快释放相关领域消费活力。广西推出以旧换新系列优惠活动和各类展销促销活动，组织超1500家汽车、家电、家装重点品牌开展线上线下融合以旧换新，新风空调、智能冰箱等新兴家电品类受到热捧；云南启动家电家居以旧换新活动，推行消费者网上下单，企业收旧、送新、拆装“一站式”上门服务，对购买智能家居产品给予补贴；北京面向在京消费者发放以旧换新补贴，覆盖商品“一网打尽”家里的大小家电品类，聚焦空调、冰箱等以旧换新的主要增长品类，消费者购买符合条件的适用商品可享至少10%立减优惠……

“各地‘真金白银’促消费，这一轮消费券发放举措将更充分挖掘超大规模市场优势，畅通经济循环。”中国宏观经济研究院研究员刘翔峰表示，新一波消费券在各地密集投放，有助于继续增强消费能力，创新消费场景，释放消费潜力，在短时间内打通消费循环，带动相关制造业蓬勃发展，进一步形成优化就业、收入分配和消费全链条的良性循环促进机制。

(责编：郝帅、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经