人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“清凉经济”添动能 夏日消费市场活力足

人民网记者 王绍绍
2024年07月03日08:46 | 来源：人民网
小字号

消暑类家电、家居用品等“清凉商品”走俏消费市场，多地夜市步行街烟火气升腾，消费品以旧换新持续发力……近日，我国多地持续高温，热浪来袭的同时也催热了“夏日经济”。从空调、冰箱等家电的火爆销售，到清凉科技新产品受到追捧，“清凉消费”正以其独特的魅力，为夏日经济注入勃勃生机。

国家统计局日前发布的5月份宏观经济数据显示，今年5月，我国社会消费品零售总额同比增长3.7%，增速比上月加快1.4个百分点，为去年12月来首次回升，规模以上工业增加值同比增长5.6%，比上月回落1.1个百分点。多位专家表示，在宏观政策效应持续释放、外需有所改善等因素的带动下，我国服务业、消费和进出口都有所回升，制造业保持强劲增速，工业生产较快增长，就业、物价形势稳定，转型升级持续推进。

手持遮阳伞、面带“脸基尼”、身穿防晒衣……这个夏天，在街头户外“全副武装”防晒成为很多人的“标配”，防晒衣、防晒口罩、冰袖、遮阳伞等夏季商品持续热销。在线购物平台数据显示，近一周以来，防晒伞销量较去年同期增长115%、防晒帽增长54%、防晒衣增长52%、冰袖增长46%。业内人士表示，随着消费者防晒意识提升，以及轻量化户外活动兴起，我国防晒服装市场正在呈现稳健增长态势。

除了遮阳防晒的消暑用品，随着气温不断升高，作为夏日避暑的“主力军”，风扇、冰箱、空调等制冷降温类电器销量激增，具备“送风、加湿、净化空气”三合一功能的冷风扇成为许多消费者的“新宠”。有关专家预测，今年6月至7月，以“清凉家电”为代表的特色消费品销售形势预期良好，对重点领域商品消费增长有望形成较大贡献。

“‘清凉消费’属于季节性消费，对扩大有潜力的消费、激发夏日经济活力有重要意义。”北京大学经济学院教授苏剑表示，要积极开拓消夏新业态和新消费场景，为消费者提供更加丰富的选择，同时进一步完善相关基础设施，加大对市场的监管力度，维护好市场秩序和消费者权益，为夏日经济的蓬勃发展提供有力保障。

今年以来，消费品以旧换新的举措持续推进，带动家电、汽车、家用设备等领域的消费潜力集中释放，给相关制造业领域带来较大利好。国家发展改革委数据显示，今年1-5月，主要电商平台家电以旧换新销售额增长超过80%，以旧换新推动家电市场消费快速增长，成为刺激内需、拉动经济增长的重要一环。

这个夏天，多地开启新一轮消费券的发放，借助夏日“清凉经济”机遇，加快释放相关领域消费活力。广西推出以旧换新系列优惠活动和各类展销促销活动，组织超1500家汽车、家电、家装重点品牌开展线上线下融合以旧换新，新风空调、智能冰箱等新兴家电品类受到热捧；云南启动家电家居以旧换新活动，推行消费者网上下单，企业收旧、送新、拆装“一站式”上门服务，对购买智能家居产品给予补贴；北京面向在京消费者发放以旧换新补贴，覆盖商品“一网打尽”家里的大小家电品类，聚焦空调、冰箱等以旧换新的主要增长品类，消费者购买符合条件的适用商品可享至少10%立减优惠……

“各地‘真金白银’促消费，这一轮消费券发放举措将更充分挖掘超大规模市场优势，畅通经济循环。”中国宏观经济研究院研究员刘翔峰表示，新一波消费券在各地密集投放，有助于继续增强消费能力，创新消费场景，释放消费潜力，在短时间内打通消费循环，带动相关制造业蓬勃发展，进一步形成优化就业、收入分配和消费全链条的良性循环促进机制。

(责编：郝帅、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
科技创新铸利剑 挺进深海采油气
　　盛夏时节，距海南省三亚市150公里的陵水海域，蔚蓝色海面上，一座黄色的“钢铁城堡”巍然伫立。 这是我国自主研发建造的、全球首座10万吨级深水半潜式生产储油平台——“深海一号”能源站作业平台，也是我国首个自营勘探开发的超深水大气田“深海一号”的枢纽。…
“清凉经济”添动能 夏日消费市场活力足
　　消暑类家电、家居用品等“清凉商品”走俏消费市场，多地夜市步行街烟火气升腾，消费品以旧换新持续发力……近日，我国多地持续高温，热浪来袭的同时也催热了“夏日经济”。从空调、冰箱等家电的火爆销售，到清凉科技新产品受到追捧，“清凉消费”正以其独特的魅力，为夏日经济注入勃勃生机。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部