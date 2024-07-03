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赛力斯与华为签署进一步深化联合业务合作协议

2024年07月03日10:50 | 来源：环球网
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原标题：赛力斯拟25亿元收购华为持有的问界商标等相关知识产权

　　近日，赛力斯与华为签署进一步深化联合业务合作协议。双方将充分发挥联合业务优势，将AITO问界打造为世界级新豪华汽车领先品牌。

　　在原合作框架不变的前提下，赛力斯与华为充分发挥各自资源、禀赋优势，聚焦赛力斯汽车旗下的AITO问界品牌，双方联合设计、联合营销，为用户提供高端智能电动汽车产品和智慧出行解决方案，把AITO问界打造为世界级新豪华汽车领先品牌，双方共同实现商业成功。这也是赛力斯和华为在2023年2月签署深化联合业务协议后，再度签署相关协议，标志着双方坚定发展联合业务模式和深入打造AITO问界品牌的决心。

　　此外，赛力斯7月2日发布的公告显示，赛力斯拟收购华为持有的全球所有类别“问界”及其他相关商标权及申请权、相关外观设计专利，收购价款合计25亿元。此项商品和品牌资产转让不影响双方现有的合作业务，并且进一步保障了AITO问界的长远发展，也体现了双方以用户为中心，着力做好联合业务和AITO问界产品的初心。

　　为进一步深化与华为的全面合作，赛力斯正在积极筹划参与引望（华为车BU成立的新公司）战略投资与合作事宜。自2021年赛力斯与华为建立跨界业务合作关系以来，双方充分发挥各自优势，开启了实体经济与数字经济新合作模式并走向市场。双方跨界合作陆续推出了AITO问界M5、M7、M9等系列合作车型，得到了市场广泛关注和高度认可，AITO问界系列销量已跻身中国市场豪华品牌前列。

　　最新数据显示，AITO问界全系6月单月交付突破4万，创历史新高。其中，AITO问界M9 6月交付17241辆，累计大定超10万辆；AITO问界新M7 6月交付18493辆，上半年累计销量突破11万。据悉，更多AITO问界新品也将在年内陆续推出。 

(责编：董童、李源)
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