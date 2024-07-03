人民网记者 李栋 刘卿

粮食安全是“国之大者”。今年的中央一号文件提出，“树立大农业观、大食物观，多渠道拓展食物来源”。当前，我国居民的食物消费需求不断延伸，已实现从“吃得饱”向“吃得好”转变，继而再向“吃得丰富，吃得健康”跃迁。耕山牧海之下，食物的丰盈充足，折射出新时代保障国家粮食安全的中国思路，夯实着中国式现代化的“大食物”底气。

耕海牧渔

向“蓝色粮仓”要粮

中国人的餐桌上，每10条大黄鱼，就有8条来自福建宁德。

今年4月初，全球首个漂浮式风渔融合项目——“国能共享号”平台正式启动渔业养殖方案，水下的1万立方米水体成功投放首批1万尾大黄鱼。

“八山一水一分田”的福建，人均耕地面积仅为全国平均水平的1/4。30多年前，食物品种单一、总量匮乏，肉类、水产品、蔬果等农产品种类较少、产量低；30多年后，全省每年超额完成国家下达的粮食生产任务，因地制宜构建起多元化食物供给体系，还成为全国“南菜北运”和主要出口蔬菜省份之一。

福建海域面积13.6万平方公里，有大小海湾125个、海岛2200多个。数据显示：2023年，福建稳居全国海水种业规模第一，水产总产量约890万吨，其中海水养殖产量约580万吨，约占全国的四分之一。

“海洋牧歌”不仅只唱响在福建，为让深邃的海洋变为“蓝色粮仓”，沿海多省提供了多样化的“打开方式”。

在山东，最新的全潜式深远海三文鱼养殖集群式网箱——山东财金“海上粮仓壹号”，年产三文鱼可达1000吨。

在广东，新建成重力式深水网箱、自升式桁架类网箱，发展海水种业，挖掘深远海养殖潜力品种。

在浙江，加快推进“海上千万工程”，统筹渔业发展补助资金建成引领渔船1073艘、带动全省7000艘渔船设施整治改造，提升渔船安全水平。

当前，向海洋要食物的潜力正逐渐释放。中国海洋大学教授董双林表示，在我国，水产业为城乡居民提供了30%的优质动物蛋白，餐桌上的水产品77%来自水产养殖。可以预见，随着水产养殖业的发展，我们餐桌上的水产养殖产品数量将越来越多，比例将越来越高。

林下生金

勾勒“百姓富”底色

森林是开发优质原生态食物的资源库。数据显示，全国森林食物年产量超过2亿吨，人均森林食物产量约130公斤，居世界前列。挖掘森林食物的供给潜力，既是林下产业发展的新增长点，也是食物安全的重要屏障。

在河南省商丘民权县万亩林下食用菌基地，树木笔直葱郁，林下一簇簇的小菌裹在厚厚的“被子”里，仰着脖往外冒。

“林下露天种植羊肚菌，亩均产值可达3万元。”民权县乡村产业发展中心主任张传军介绍，作为全国粮食生产先进县、国家出口食品农产品质量安全示范区，发展林下食用菌生产不但可以充分利用林业资源，又可以解决大量农业秸秆再利用的难题。另一方面，食用菌营养价值高、市场前景广阔，可谓是发展林下经济的最优解。

森林食品产业一头连着粮食安全，另一头连着农业农村现代化，是促进农民增收致富和乡村全面振兴的重要产业。截至目前，民权县羊肚菌种植面积达11000亩、赤松茸种植面积达600多亩，年产食用菌1.3万多吨，产值2.8亿元。

国家林业和草原局印发的《全国林下经济发展指南（2021-2030年）》提出，到2025年，有序扩大林下经济产业发展规模，持续优化林下经济产业布局，不断增加林下产品有效供给，实现林下经济总产值1万亿元。到2030年，林下经济经营和利用林地总面积达到7亿亩，实现林下经济总产值1.3万亿元，国家林下经济示范基地达到1000家。

科技赋能

丰富设施农业食物供给

目前全国现代设施种植面积达到4000万亩，约七成的肉蛋奶和过半的养殖水产品均由设施养殖提供。发展设施农业，丰富食物供给，必须依靠科技。

梅雨时节，在浙江省丽水市青田县阜山乡的气雾栽培“植物工厂”——双溪坑头垟雾耕基地里，蔬菜长“墙上”，植物“喝”着营养液，愈发娇翠欲滴。

“与传统蔬菜种植的畦耕模式不同，这里的蔬菜能够无土化悬空生长。”基地负责人尹强介绍，依靠气雾栽培先进农耕技术（简称雾耕技术），果蔬种植可以不再依赖土壤土质。“雾耕的方法是借助小颗粒种子种绳机快速将蔬菜种子以20厘米至40厘米的间隔均匀播撒在种绳中，再将种绳缠绕在雾耕栽培所需的立柱上，并在最外层附上一层保湿膜，实现生态效益与经济效益‘双赢’。”

“立体化种植、无泥化栽培、无人机运载、智能化管理，推动了传统农业向‘新’而行，也让农田有了休耕培肥的时机。”阜山乡乡长洪弟感慨道，新兴技术让传统农耕实现转型升级，也赋予了乡村新的活力。

农业农村部联合国家发展改革委、财政部、自然资源部制定印发的《全国现代设施农业建设规划（2023—2030年）》提出，到2030年，全国现代设施农业规模进一步扩大，稳产保供能力进一步提升，设施蔬菜产量占比提高到40%，畜牧养殖规模化率达到83%，设施渔业养殖水产品产量占比达到60%，设施农业机械化率与科技进步贡献率分别达到60%和70%，建成一批现代设施农业创新引领基地，全国设施农产品质量安全抽检合格率稳定在98%。

统计数据显示，全国每天要消耗70万吨粮、9.8万吨油、192万吨菜和23万吨肉。一日三餐，不仅仅是消费粮食，肉蛋奶、果菜鱼样样都是美食。耕地以外，充分挖掘资源禀赋优势，向林地、草地和江河湖海等资源要食物，就一定能夯实粮食安全根基。

(责编：郝帅、高雷)

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