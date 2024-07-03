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满足多层次需求 金融助力消费提质升级

人民网记者 黄盛
2024年07月03日09:18 | 来源：人民网
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前不久，家住山东省济南市的职工李先生，计划花费20万元用于新房装修，但他的存款不足以支付装修费用。于是他在当地银行工作人员帮助下完成贷款业务申报。十几分钟过后，综合消费类贷款20万元到了李先生账户，帮助他完成新房主体装修，并添置了电视、冰箱、空调等家用电器。

不仅在山东济南，今年以来，全国各地在政策助力下，创新综合金融服务模式，助力消费提质升级——家居家电消费以旧换新实现升级，文旅假日消费如火如荼，线上购物节消费场景多元竞争。

特别是今年4月份，国务院印发的《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》表示，要推动商业银行、汽车金融企业、消费金融企业等提升金融服务能力，引导金融机构在风险可控和商业可持续前提下丰富大宗消费金融产品。前不久，国家发展改革委等五部门也印发了《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，明确要加强对大宗消费、服务消费的综合金融支持，为金融产品对消费活动的支持注入新增长动能。

新动能带来新消费。不少金融机构通过与地方政府、商家合作开展主题活动的方式，打造新消费场景，持续强化金融对消费领域的精准服务，为消费者提供便利和优惠——

在上海，当地银行机构在“2024夜生活节”期间推出了“夜生活消费券”，联动超10万商户，范围涉及消费者日常大部分的餐饮需求，持续助力夏日消费“夜经济”潜力释放。

在广东，当地银行机构联合 美的电器、苏宁易购、天蓝电器、京东家电等商家手机银行APP上开展“粤消费·焕新家”家电以旧换新主题活动，银企联合畅通家电换新消费链条，活动上线以来，累计投放金额超20万元用于开展优惠促销活动，带动消费近200万元。

在江苏，当地银行与德基广场联合推出“工银德基信用卡”，为持卡用户在德基广场购物、餐饮、博物馆等场景提供多种优惠，提升客户支付体验。

另外，线上消费也是当前消费市场的主要渠道之一。今年“618”购物节期间，全网综合电商平台、直播平台累积销售额达7428亿元。在线上消费场景中，多家互联网平台联合金融机构推出支付优惠、分期免息、消费返现的组合拳，助力提高获客营收。

业内人士对此表示，随着互联网消费金融与金融科技的发展，消费金融与金融科技将进一步深度融合，从而在拉动内需、促进消费升级、服务实体经济中扮演更重要的角色，形成金融创新促进消费升级发展态势。

中央财经大学中国互联网经济研究院副院长欧阳日辉认为，随着金融科技在消费金融领域的应用，消费金融服务突破了传统银行客户定位的限制，能够服务更广泛的客户群体，尤其是那些传统金融服务难以覆盖的长尾客群，从而将目标群体由高净值客群转向广大中低端消费群体，扩大服务覆盖面，使更多的长尾客群享受到便捷的消费金融服务，以此满足多层次消费金融需求。

也有业内人士认为，金融服务既要扩大消费，也助力消费结构升级。金融驱动下的消费质量提升，关键是消费结构优化，这将带动产业结构升级。（实习生张欣怡对此文亦有贡献）

(责编：郝帅、高雷)
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