人民网北京7月3日电 （记者许维娜 王红）随着气温的节节攀升，夏日“清凉经济”正在全国范围内悄然升温。不少游客选择逃离城市的酷暑，前往青海西宁等凉爽之地避暑，享受大自然的清凉与宁静。

家住天津的周女士便是其中之一。她感叹说：“最近北方天气热得让人受不了，我打算回家把爸妈接出来，一起去找个凉快的地方享受自驾游。”

周女士的计划并非个例。随着暑期的来临，记者梳理发现，伊犁州、大理州、呼伦贝尔市、阿坝州、西双版纳州、喀什地区、阿勒泰地区、延边州等地，因其得天独厚的生态资源、宜人的气候条件以及浓郁的少数民族风情，成为避暑旅游的热门之选，均跻身国内前50热门目的地。

以青海为例，6月，独特的高原美景和凉爽的气候让青海成为省外游客向往的“诗与远方”。

青海湖之名，自带清凉之意，对于内陆居民而言，它几乎是海洋的象征。一位来自重庆的游客向记者表示：“我们首站抵达青海湖，亲身体验了大自然的磅礴与壮丽，深感震撼。”此外，茶卡盐湖、乌素特水上雅丹地质公园、察尔汗盐湖等热门景区也备受游客青睐，成为他们心驰神往的旅游目的地。

在山西大同，当地将在保留传统文化模式的基础上，将区域内10个区县的42个风景名胜区整合为一条引人入胜的旅游线路。特别推出了清凉避暑文化游、长城烽火历史游等线路，旨在让游客在清凉的环境中，领略到大同深厚的历史底蕴和壮美的自然风光。

在白天的“避暑娱乐”蓬勃发展的同时，“夜经济”亦保持旺盛活力。其中，以“不City”为主题的大自然避暑方式尤为受到广大游客的青睐，如森林漫步、草原畅游、亲水纳凉、竹筏漂流、湖泊观景以及海边漫步等活动，均已成为市场上的热门选择。

全国各地的“夜经济”也愈发火热。北京、天津、济南等地纷纷推出了夜游产品，多个景区及公园开放了夜游项目，吸引了大量消夏的游客。

记者注意到，上海的2024夜生活节围绕夜购、夜食、夜游等不同维度，推出了100个夏夜特色活动，点亮了公园、水岸、露台等一系列“夜经济”地标，持续释放夜间消费活力。

综合多家在线旅行平台分析显示，6月以来，全国景区夜间门票销量环比5月增长四成，夜间文旅消费活力持续释放，成为今年夏季文旅市场的一个亮点。

文化和旅游部也针对暑期旅游市场推出了一系列旅游产品和主题线路。据初步统计，各地将在暑期举办超4000项约3.7万场次文旅消费活动，推出发放消费券、票价优惠、消费满减、折扣套餐等惠民措施，多地还针对中、高考毕业生和大学生推出景区免票和优惠政策，针对夜游、避暑游、研学游、亲子游等推出文旅礼包。

在出境游方面，随着签证优化、境外支付便利化及住宿优化等政策红利的影响，入出境市场增长迅猛。日韩、东南亚等传统热门目的地依然受到游客的青睐，而长途游的增长也尤为明显。巴黎奥运会、欧洲杯等体育赛事更是拉动了赴欧旅游订单的显著增长。

另有专家表示，随着气温的持续升高和人们生活水平的提高，避暑旅游市场将继续保持强劲的增长势头。同时，各地应进一步挖掘和整合旅游资源，推出更多具有地方特色的旅游产品，以满足游客的多样化需求。

(责编：郝帅、高雷)

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