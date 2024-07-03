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上海银行：申城网点可办理八项社保服务

2024年07月03日11:08 | 来源：人民网
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银行网点可以查询、打印社保业务了。据上海银行消息，今天起，上海市社保中心联合该行等深化“社银直联”，开启便民服务。

市民八项社保服务可自助办理。依托“一网通办”平台，上海市社保中心首批联合上海银行等借助银行的自助服务终端设备，为个人提供查询参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况、个人享受城镇基本养老金情况、上年度养老保险个人权益记录单（城保）、城乡居保缴费情况、享受城乡居保养老金情况、上年度养老保险个人权益记录单（居保）、业务审核办结情况（居保）以及办理养老金卡（折）调整（城保）等八项服务。

不仅方便个人，在上海银行瑞虹新城网点“民申社”社保服务专区，还吸引了附近企业人力部门员工前来咨询。据介绍，以“民申社”服务品牌建设为契机，上海市社保中心与上海银行等13家银行达成合作意向，设置“民申社”社保服务专区，进一步扩大社保服务圈。银行网点的社保网办专区，可提供企业职工就业参保登记、企业职工退工和停止缴费登记、企业职工退休“一件事”等高频业务办理服务。

为熟练掌握社保网上办事，上海银行工作人员定期前往社保经办服务大厅，采取“现场带教+实务操作”的方式，把好入口关、教学关、实操关，让企业在银行即能享受到专业化的社保业务指导和支撑。

(责编：曹淼、李源)
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