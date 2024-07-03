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兴业银行：做中国式可持续发展实践探路者

2024年07月03日11:16 | 来源：中国网财经
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原标题：兴业银行：做中国式可持续发展实践探路者

　　成为国际可持续准则理事会(ISSB)“国际可持续披露准则先学伙伴”，明晟(MSCI)ESG评级由A级提升至AA级，成为连续五年获得境内银行业最高评级的银行，获评标普全球企业可持续发展评估(CSA)境内同业最高分……

　　近年来，ESG成为企业可持续高质量发展的“风向标”“参照系”。兴业银行深入践行金融工作的政治性、人民性，创新“寓义于利”的ESG实践模式，积极探索兼顾中国特色和国际标准的ESG实践之路，勇做中国式可持续发展实践的探路者，为建设金融强国贡献兴业力量。

　　探索ESG本土化路径

　　推动“中国经验”走出去

　　完善和有效的公司治理是ESG管理的核心，也是商业银行可持续发展的根本保证。兴业银行在业内确立可持续发展的公司治理理念，致力于从公司治理层面积极探索ESG本土化“路线图”。

　　近年来，该行持续优化顶层设计，将ESG理念融入战略管理，纳入集团发展战略规划，全面推进ESG管理体系建设，持续提升内部治理能力，于2022年正式将董事会“战略委员会”更名为“战略与ESG委员会”，制订《ESG政策》，明确由董事会承担ESG管理的最终责任，并由董事长担任ESG工作领导小组组长，在业内首设ESG管理中心等，搭建了具有行业领先水平的ESG决策与管理机制，并编制年度ESG管理体系建设工作要点，全面融入公司战略、重大决策、日常经营和员工行为，让ESG在全行落地生根开花。

　　在推动ESG“本土化”的同时，兴业银行还积极融入金融高水平对外开放，服务“一带一路”建设，将ESG领先优势转化为差异化服务能力，助力中国企业“走出去”，讲好中国ESG故事。今年4月，兴业银行以银、校、企协作模式，围绕欧盟绿色转型背景下，中国企业“出海”面临的痛点和难点，与浙江大学国际联合商学院、剑桥嘉治商学院、荣耀终端有限公司联合开展全球咨询合作项目，致力于在企业转型过程的各个阶段为其提供“金融+非金融”组合服务，支持企业搭建符合国际国内标准的ESG管理架构，提升民族品牌的国际竞争力和海外影响力。

　　挺进金融服务主战场

　　为新质生产力发展“蓄势赋能”

　　今年，“加快发展新质生产力”首次被写入政府工作报告，并被列为2024年十大工作任务的首位。

　　兴业银行始终坚持把服务实体经济作为根本宗旨，将服务新质生产力发展摆在突出位置，优化金融供给结构，把着力点放在推动传统产业转型、新兴产业壮大上来，助力构建以先进制造业为支撑的现代化产业体系。截至2023年末，兴业银行制造业贷款余额7282.57亿元，较上年末增长24.43%；战略新兴产业贷款占企金贷款比重提升6.22 个百分点至12.84%。

　　科技创新是发展新质生产力的核心要素。兴业银行围绕国家产业布局和区域科创资源禀赋，积极构建与科技创新相适应的科技金融服务体系，创新推出“技术流”授信管控模式，持续完善“线上+线下”“商行+投行”“金融+非金融”的接力式、全方位、多元化服务方案，做好科技金融大文章，促进“科技-产业-金融”良性循环。截至2023年末，兴业银行科技金融客户15.96万户，较年初增长30.61%；科技金融贷款余额8270亿元，较年初增长27.84%。

　　兴业银行聚焦“减污、降碳、扩绿、增长”，做好绿色金融和转型金融的有效衔接，统筹支持传统产业绿色改造升级和绿色新兴产业发展壮大，持续完善碳金融服务体系，助力构建绿色低碳循环经济体系，推动发展方式绿色低碳转型。截至2023年末，该行为客户提供绿色融资余额1.89万亿元，较上年末增长16.14%；绿色贷款余额8090.19亿元，较年初增长26.99%，所支持的绿色项目可实现年节约标准煤952万吨，年减排二氧化碳2292万吨，年节水量1055万吨。

　　据悉，兴业银行在中国银行业采纳联合国气候变化公约“立即实施气候中性”倡议，制定自身碳中和目标和路线图，从绿色办公、绿色出行、绿色活动、绿色消费和绿色建造等多方面协同发力，推进绿色运营，努力为国内银行业自身运营碳达峰、碳中和积累可借鉴、可参考的经验。

　　擦亮金融为民本色

　　争做人民满意、有温度银行

　　乡村振兴，产业兴旺是关键。2023年8月，兴业银行建立金融特派员工作制度，让金融特派员去政府做金融顾问、给企业做财务顾问，搭建起金融机构与政府、企业、乡村以及群众之间的桥梁，致力于打通金融助力乡村产业振兴的“最后一公里”，因地制宜探索具有兴业特色的金融服务模式。目前该行已选聘金融特派员超900人。

　　依托数字化技术，兴业银行创新应用“物联网+区块链+AI”技术打造“生物资产数字化监管平台”，将活体生物资产信用化、可监控，解决过往畜牧业融资难的问题；创新推出卫星遥感系统，建立作物种植画像，为种植产业精准授信提供科技支撑……推动资金要素向乡村流动、现代金融服务向乡村延伸。截至2023年末，该行涉农贷款余额6647.60亿元，较年初增长21.59%，

　　数字技术也为普惠金融提供了新路径。近年来，兴业银行加快数字化转型，推动普惠金融与数字金融融合发展，连接多元场景，完善产品服务，构建差异化的数字普惠金融服务新模式。一方面，在“能贷”“会贷”上做文章，建设运营“兴业普惠”开放式服务平台，强化科技引领、数据赋能，以融资服务为核心，为中小微企业提供“金融+非金融”的全方位综合服务。截至目前，兴业普惠平台注册用户数2.49万户，累计解决融资需求金额3015亿元；另一方面，在“敢贷”“愿贷”上下功夫，设置专门的普惠金融考核指标，强化专职审查审批队伍建设，落实尽职免责机制，给予普惠贷款专门定价补贴，持续激发内生动力，提升金融服务覆盖面、可得性和满意度。截至2023年末，该行普惠小微贷款余额5009.65亿元，较上年末增长23.95%。

　　金融消保工作是践行金融工作政治性和人民性的集中体现。兴业银行始终坚持金融为民，积极开展消保投诉治理专项行动，切实维护金融消费者合法权益，人民银行消保评价连续三年获得A级。

　　与此同时，兴业银行坚持金融便民利民惠民，让金融服务更有温度。一方面，积极优化网点布局，加快适老化改造，建成287家智慧网点、2085个“兴公益”惠民驿站，努力办好群众身边事、当好群众贴心人；另一方面，不断健全完善常态捐助和灾难援助并行、“帮扶济困”“捐资助学”“抗灾救灾”三位一体的公益慈善体系，深度参与精准扶贫、乡村振兴、共同富裕等事业，近十年累计捐赠超6.5亿元，并成立兴业银行慈善基金会，金融向善的理念更加深入人心。

(责编：曹淼、李源)
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