人民网北京7月4日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，7月4日08时至5日08时，吉林西部、山东半岛、江苏北部、安徽北部、河南东南部、甘肃南部、陕西南部、四川东北部和南部、重庆西部、云南北部和西部、西藏东南部等地的部分地区有大到暴雨，其中，陕西南部、四川东北部等地局地大暴雨（100-130毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20-50毫米，局地可超过70毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。

防御指南：

1、政府及相关部门按照职责做好防暴雨准备工作；

2、学校、幼儿园采取适当措施，保证学生和幼儿安全；

3、驾驶人员应当注意道路积水和交通阻塞，确保安全；

4、检查城市、农田、鱼塘排水系统，做好排涝准备。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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