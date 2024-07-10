本报记者 邱海峰

中国援巴基斯坦瓜达尔新国际机场位于巴基斯坦西南部俾路支省港口城市瓜达尔，于2019年10月启动建设，是中巴经济走廊旗舰项目之一。图为进行校飞试验的飞机成功着陆后停在该机场停机坪上。

中国援巴基斯坦瓜达尔新国际机场项目管理组供图（新华社发）

近期，贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县贵州鼎盛服饰有限公司销往欧美、南亚等10余个国家和地区的订单产品明显增多，公司马力全开赶生产，以满足市场需求。图为该公司工人在生产供应海外市场的纺织产品。

龙兴伟摄（人民视觉）

7月9日，国新办举行新闻发布会，介绍第8届中国—南亚博览会及中国与南亚经贸合作有关情况。商务部有关负责人在会上介绍，第8届南博会将于7月23日至28日在云南昆明举行。自2013年首届南博会举办以来，中国同南亚国家一道，不断深化各领域务实合作，经贸往来保持良好发展势头，成果惠及双方人民。

贸易合作推动互利共赢

谈及中国与南亚经贸合作，商务部副部长李飞9日提到了3个方面——

贸易合作推动互利共赢。2023年，中国和南亚国家贸易额近2000亿美元，比2013年翻了一番。中国作为巴基斯坦、孟加拉国等国家的第一大贸易伙伴地位持续巩固，巴基斯坦的大米、斯里兰卡的红茶、马尔代夫的海产品、阿富汗的松子等，越来越多的南亚国家商品进入中国市场，深受中国消费者喜爱。

设施联通提升民生福祉。一大批惠民利民的基础设施项目在南亚落地，为当地百姓带来了实实在在的便利和实惠。中巴经济走廊建设稳步推进，喀喇昆仑公路升级、拉合尔轨道交通橙线、卡拉奇至白沙瓦高速公路（苏库尔—木尔坦段）等一批基础设施项目顺利完工，为当地就业和经济发展创造了有利条件。顺利通车的孟加拉国卡纳普里河底隧道、新建成的中马友谊大桥，在便利当地居民出行的同时，也为当地经济和社会发展作出了重要贡献。

务实合作赓续传统友谊。近年来，双方积极开展国际医疗合作，中国在南亚地区持续推进民生援助和基础设施建设，帮助各国培养相关领域人才，助力南亚国家提高经济造血能力，增进了人民获得感和幸福感。

南博会促成3000多个项目落地

南博会是中国与南亚国家开展经贸合作和人文交流的重要平台。李飞表示，自首届举办以来，南博会已累计服务国内外18000余家企业参展，吸引超过400万人次入场参观，外贸成交额累计超过1000亿美元，促成3000多个项目签约落地，实现了“展品变商品”“采购商变投资商”。

第8届南博会以“团结协作、共谋发展”为主题，是今年中国同南亚国家最为重要的经贸交流活动之一。商务部亚洲司司长王立平介绍，本届南博会将重点围绕“三个进一步”，不断拓展“综合展、专业办”的模式，进一步提升展会质效，更好服务中国同南亚经贸往来和合作。

一是进一步优化展馆设置，更好呈现展示的内容。凸显专业化办展理念，15个展馆中，专业馆占近60%，设置建筑科技馆、制造业馆、绿色能源馆、现代农业和地理标志产品馆等，畅通全产业链合作渠道。设置国内合作馆展示区域合作新成果。

二是进一步聚焦经贸合作，更好服务展商客商。完善招商招展信息服务，建立健全市场化的招商、准入和考核评价机制，提升展品通关和运输便利水平。优化客商参展参会、贸易配对、在线交易等数字化服务。首次设立外贸综合服务区，提供报关、报检、保险、金融、物流、仓储等全流程“一站式”第三方专业外贸综合服务。

三是进一步拓展合作领域，更好构建合作平台。围绕贸易投资产能合作、文化交流等主题，举办多项配套活动，包括第八届“一带一路”青少年创客营、2024（昆明）联合国绿色低碳产品采购交流会、南亚商品（茶叶）节等，不断拓展中国同南亚国家的合作领域。

释放贸易和投资合作潜力

如何深化中国与南亚国家的互利合作？李飞表示，将坚持以共商共建共享、开放绿色廉洁、高标准惠民生可持续为指导原则，重点从以下4个方面入手。

在完善合作机制方面，以双边经贸联委会为主渠道，加强发展战略对接和经贸政策的协调，凝聚更多合作共识。不断完善贸易畅通、投资合作工作组等机制，提升贸易投资自由化、便利化水平，完善与南亚国家自贸协定安排，进一步释放贸易和投资合作潜力。

在深化产业合作方面，加强产业政策交流和产业资源有效整合，共同构筑安全稳定、畅通高效、开放包容、互利共赢的区域产业链供应链体系。加强数字经济、绿色经济等领域合作，提升互联互通水平，破除贸易投资壁垒和不合理限制，打造公平、透明、非歧视的营商环境。

在促进开放合作方面，加强与南亚国家在上海合作组织、金砖国家合作机制等多边框架下合作，推动开放型区域经济发展，共同维护国际经贸规则，携手落实全球发展倡议。

在支持地方合作方面，鼓励和支持云南等地更好发挥辐射引领作用，继续通过展会、电商等平台，畅通贸易投资渠道，深化同南亚国家经贸合作和人文交往，促进贸易投资融合发展。

(责编：卫嘉、白宇)

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