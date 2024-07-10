图①：安徽淮北市相山区市民张先生，在展示自己利用自助智能审批设备打印的营业执照。

李 鑫摄

图②：浙江金华市，金义综合保税区跨境电商垂直云仓内工作人员在装运发货。

杨梅清摄

江西赣州市上犹县五指峰乡光菇山，一栋栋民宿小木屋与青山、竹林、茶园相映衬，深受游客青睐。

朱海鹏摄

让人民对改革有更多获得感

欧阳洁

习近平总书记指出：“人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标，抓改革、促发展，归根到底就是为了让人民过上更好的日子。”

“为了人民而改革，改革才有意义；依靠人民而改革，改革才有动力。”进入新时代，人民群众的需求不断变化，人民对美好生活的向往更加强烈，对改革也有更多期许。奔着问题去、盯着问题改，从老百姓的急难愁盼问题入手，找准改革发力点和突破口，增强改革系统性、整体性、协同性，全面深化改革一路向前，各领域各方面改革举措同向发力，不断取得新成效。

改革就在百姓身边的生活中。一批批药品纳入国家集中采购范围，患者及时用上更多平价好药；“三证合一”“高效办成一件事”呵护企业成长创新，小微企业主开启美好生活；越来越多国外优质商品和服务进入中国市场，消费者不出国门就能买到优质优价的精品好物……聚焦所思所盼所忧所急，同老百姓生活息息相关的民生问题逐一破解，人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

改革也在改善民生的实事里。应对老龄化社会挑战，推进基本养老服务体系建设、推动银发经济健康发展、发展农村养老服务等一系列改革夯实城乡居民养老服务体系建设，让更多人拥有“老有所养”的踏实感；建成世界上规模最大的教育体系，努力实现优质教育均等化，一系列促进教育公平、提高教育质量的举措，让更多人拥有“幼有所育”的充实感……民生所急、民心所向，惠民生、暖民心、顺民意的实事托举起老百姓“稳稳的幸福”。

民之所盼，政之所向。“人民日益增长的美好生活需要”，是衡量发展、推进改革的标尺。让改革发展成果更多更公平惠及全体人民，温暖人心的民生答卷将更精彩。

优化营商环境 促进公平竞争

本报记者 林丽鹂

“后厨24平方米，冷荤间4.3平方米，冷荤间独立空调、紫外线灯都没问题。”近日，北京市朝阳区市场监管局行政审批科工作人员任丹丹、孙建伟对盈科中心商业食街即将开业的一家餐饮店进行现场核查。

“原来办理证照要准备一沓材料，需要专门安排五六个人跑证照手续。今年我们预计在北京开20家新店，但一个人就可以完成手续办理，都是网上提交申请。”北京嘉和一品餐饮管理有限公司副总经理任永生说，近10年来开店明显提速。

党的十八届三中全会提出“要紧紧围绕使市场在资源配置中起决定性作用深化经济体制改革”。十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出，“进一步简政放权，深化行政审批制度改革”。全国各地不断深化简政放权、放管结合、优化服务改革，从实行“先照后证”“多证合一”，到推行“证照分离”“照后减证”，企业准入门槛大大降低。

市场准入更加便利。天津滨海新区行政审批局是全国首家依法设立的行政审批局。2014年5月，该区发改委、经信委、财政局等18个区属部门的216项审批职责被剥离出来，划转到新组建的行政审批局。109枚公章被一枚崭新的行政审批专用章所取代，实现“一颗印章管审批”。

市场竞争更加公平。“过去我们在拓展全国市场的时候，经常碰到准入难题。”浙江小遛信息科技有限公司是一家经营共享电单车的民营中小企业，市场负责人靳婷婷说，“现在有城市主动邀约，企业在全国开拓市场的脚步不断加快。”

公平竞争是市场经济的基本原则，是建设全国统一大市场的客观要求。我国深入实施公平竞争政策。2016年公平竞争审查制度开始实施，8年来，全国累计审查的政策措施161.8万件，清理存量文件447万件，废止和修订了排除、限制竞争的政策措施9.3万件，一批妨碍经营主体公平准入、影响经营主体公平竞争、限制商品要素自由流动的政策措施得到了有力纠正。《公平竞争审查条例》将于今年8月1日起施行，将进一步保障各类经营主体依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争。

营商环境越来越好，市场活力不断激发。我国经营主体总量从2012年的5500万户增长到2023年的1.84亿户。充满活力、充满韧性的亿万经营主体为我国经济平稳、健康、可持续发展提供了坚实的微观基础，为推动我国经济高质量发展注入源源不断的动力。

积极扩大进口 丰富消费供给

本报记者 罗珊珊

暑假来临，位于上海南京东路的进博集市城市会客厅里，不少游客前来打卡。500平方米的空间内设有25个国别主题馆，引入5000余款进博同款和国别特色商品。斯里兰卡进口馆内，员工李杰德为顾客介绍商品：“进博集市提供了一个极好的机会，将斯里兰卡的特色商品带给中国消费者。”自2018年以来，进博会连年举办，已成为进口商品打开中国市场的重要窗口，更多进博同款商品快速走进百姓家中。

积极扩大优质产品进口，有利于满足百姓对美好生活的需要，促进产业升级。进一步扩大进口，要向改革要动能，向开放要活力。党的十八大以来，我国实行积极主动的开放战略，以高水平开放促进深层次改革，不断拓宽进口渠道、降低进口关税、优化通关管理。2023年，我国进口2.56万亿美元，国际市场份额10.6%，连续15年保持全球第二。今年前5月，我国进口7.55万亿元，同比增长6.4%。

渠道更多了。“现在，线上线下购买进口商品都很方便。”除了网购，北京市居民张扬经常在家门口的小商店购买进口果酒茶饮。举办进博会、消博会等国际展会，促进跨境电商健康发展，中国市场敞开怀抱欢迎全球好物。

关税更低了。今年1月1日起，我国对1010项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率。如今，中国进口平均关税水平在7%左右，而世贸组织统计的发展中国家进口平均关税水平在10%左右。

通关更快了。日前，1221辆进口汽车运抵上海外高桥港区海通国际汽车码头，几小时后就完成了通关程序。去年6月1日，进口机动车辆《货物进口证明书》和《进口机动车辆随车检验单》“两证合一”改革试点在上海海关正式启动。“以前，企业需在海关不同业务窗口、分先后领取这两份单证。‘两证合一’后，只要申领一个证书，半天就能拿到，手续简化，效率提升。”北京梅赛德斯—奔驰销售服务有限公司上海物流中心经理黄龙武说。

开放的大门越开越大，更多优质产品和服务进入中国市场。商务部等部门积极促进进口领域改革开放，目前已在全国设立43个进口贸易促进创新示范区，打造一批消费品进口平台和大宗商品交易中心，促进进口贸易与产业、消费的深度融合，激发进口发展的动能和潜力。

推动文旅融合 培育新型业态

王 珂 王馨玉

“真没想到，在家门口就能感受敦煌艺术的魅力。”在天津数字艺术博物馆，带孩子前来参观“发现敦煌——敦煌艺术情景式特展”的市民何伟说。千年壁画通过3D全息投影等数字技术跃然眼前，观众可以与壁画互动，体验敦煌艺术的创作过程。开馆一年多来，天津数字艺术博物馆打造的新型数字文化体验空间，吸引了众多游客前来参观。

沉浸式文旅项目不断涌现，是我国旅游业供给侧结构性改革的一个缩影。党的十八大以来，文旅消费潜力持续释放，同时向高品质、个性化、多样化升级。

深挖文化资源、打造优势品牌、培育新型业态……各地区各部门推动文旅领域改革持续深入，不断完善现代旅游业体系，推动旅游业成为增长速度快、市场潜力大、发展前景好的新兴产业，让文化和旅游发展的成果惠及更多人民。

旅游业开放程度不断提高。近期，不少外国博主到中国旅游，感受中国的真实生活。扩大免签“朋友圈”、提升外国游客在华便利度……我国接连出台一系列政策措施，进一步促进中外人员交流、持续深化对外开放。国家移民管理局统计数据显示，上半年，全国各口岸入境外国人1463.5万人次，同比增长152.7%。其中，通过免签入境854.2万人次，同比增长190.1%。

旅游业综合带动作用越来越强。“吃上旅游饭，日子越过越好。”浙江宁波象山县石浦镇一家民宿的负责人王福平以前常年出海打鱼，如今在邮储银行宁波分行帮助下，抵押渔船获得授信，经营起民宿，收入很不错。近年来，旅游与体育、餐饮、农业等融合发展，在推进乡村全面振兴、扩大内需等方面发挥重要作用。文化和旅游部数据显示，“十三五”期间，旅游及相关产业增加值占GDP比重保持增长态势，旅游业对国民经济的综合贡献超过10%。全国A级旅游景区带动综合就业超过1000万人。

旅游业为民富民利民乐民的作用更好发挥。旅游业是民生产业、幸福产业。各地区各部门坚持以人民为中心的发展思想，繁荣发展大众旅游，旅游成为人们的一种生活方式、学习方式和成长方式，“说走就走的旅行”走进更多百姓的生活。文化和旅游部数据显示，2023年国内出游人次48.91亿，同比增加23.61亿、增幅93.3%。

坚持守正创新、提质增效、融合发展，着力完善现代旅游业体系，加快建设旅游强国，打造更多人们喜闻乐见的新场景、新业态、新模式，让旅游业更好服务美好生活、促进经济发展、构筑精神家园、展示中国形象、增进文明互鉴。

电商创新发展 融入生产生活

本报记者 齐志明

近日，广东深圳市龙华区张女士打算购买彩妆。她打开美团无人机配送页面下单，15分钟后，一架装有化妆品的无人机从天虹龙华购物中心起飞点升空后，缓缓降落在张女士写字楼前的取餐柜：“15分钟就能送达，这种即时零售服务让我们生活更方便。”张女士说。

电子商务，一头连着商家，一头连着消费者，是释放消费活力、扩大国内需求的重要抓手。党的十八大以来，我国大力促进电商加速发展，培育经济新动力。以改革创新为抓手，各地区各部门优化政策供给、加强示范引领，推动电商融合创新发展，成为经济发展的重要推动力。

“电商快速发展得益于技术快速进步、经营主体大胆创新和政府服务的不断优化。”商务部中国国际电子商务中心研究院院长李鸣涛说。自2019年电子商务法正式施行以来，相关部门结合原有立法和实践经验，从规划、政策、标准等领域协同发力，发布《电子商务企业诚信档案评价规范》等行业标准，着力引导行业规范健康发展。

电商规模效益显著提升。电商交易总额由2013年的超10万亿元增长至2023年的46.83万亿元，2023年全国实物商品网上零售额为13万亿元，占社会消费品零售总额的比重增至27.6%。网购用户规模已过9亿，中国连续11年成为全球最大网络零售市场。

电商综合带动效果彰显。从2013年到2023年，我国电子商务从业人数从235万增至超7000万。化工、建材等一批交易额过千亿元的B2B平台涌现，国家电子商务示范基地带动形成30余个特色化数字产业带。

农村电商发展向纵深推进。“直播电商让海产品卖得更多。”江苏连云港市潮河口村居民黄东叶在快手平台上做好直播带货，带领全村累计销售特色海鲜产品3亿元以上。我国加大改革力度，从发展电商新模式、培育多元化新型农村电商主体等多方面推动农村电商发展迈向更高水平。

《 人民日报 》（ 2024年07月10日 19 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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