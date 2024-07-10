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当好重大工程“千里眼”（亲历者说）

锁旭宏
2024年07月10日06:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　光阴似箭。港珠澳大桥鏖战6年，转投深中通道建设6年，我这名沉管隧道测量工程师已在伶仃洋上奋斗十二载。

　　测量是工程的眼睛。还记得，港珠澳大桥建设时期，面对国外技术封锁，我和测量团队扎根茫茫外海，不断优化测控系统，最终自主研发出“外海超长沉管隧道安装免精调定位控制技术”，支撑了几十节沉管高精度对接。

　　成绩背后，有喜悦又有艰辛。港珠澳大桥沉管隧道安装关键期，曾多次因GPS信号受限被迫暂停作业。在水下，8万吨沉管丢失定位信号，风险不堪设想。一边捕捉信号，一边稳住沉管，最终顺利完成安装工作。

　　充分借鉴港珠澳大桥的经验，深中通道开工之初，团队便提出引进北斗定位系统。夜以继日、由陆及海，两个月试验准备、上百次优化迭代，我们在全球首次将北斗卫星定位系统引入自主研发的测量系统，相当于有了一双“千里眼”，能实时计算海底沉管三维动态，指导沉管高精度对接，由此创下连续7节沉管毫米级精度对接的世界纪录。

　　这10多年，上万名建设者攻坚克难，港珠澳大桥和深中通道两项重大工程从无到有、让天堑变通途，也锻造出一支高质量、高精度、高工效的一流建设队伍和一系列新技术、新工法、新设备，为中国基础设施建设积累下又一笔宝贵的财富。

　　凡是过往，皆为序章。以深中通道通车为新起点，我将重整行装再出发，跟同事们一道，把先进工艺、核心技术和高端装备等“中国智慧”融入一个个工程，为加快建设交通强国贡献力量。

　　（作者为中交一航局深中通道项目部测管中心主任，本报记者韩鑫采访整理）

　　《 人民日报 》（ 2024年07月10日 18 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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