本报北京7月9日电 （记者吴秋余）中国银行业协会近日发布的《中国金融租赁行业发展报告（2024）》显示，截至2023年末，我国金融租赁公司总资产规模达4.18万亿元，同比增长10.49%，租赁资产余额3.97万亿元，同比增长9.27%，2023年直接租赁业务投放2814.87亿元，同比增长63.39%，占租赁业务投放总额的16.42%，同比上升4.31个百分点。

2023年，金融租赁公司在科技金融、绿色金融、普惠金融领域分别新增投放1452.51亿元、5712.33亿元和1233.68亿元，近3年复合增长率分别为43.40%、75.47%和32.20%，在培育新质生产力、推动行业可持续发展、提升金融服务可得性等方面发挥了重要作用；加快数字化转型，全年投入转型资金超10亿元，优化业务流程、改善客户体验，不断提高服务质效；积极拓展养老金融，在相关领域的投放额和资产余额逐年增加，业务范围持续扩大。

与此同时，金融租赁公司聚焦飞机、船舶等优势领域，全方位提升核心业务竞争力。2023年，在航空业务方面，金融租赁公司总机队规模达1873架，占中国租赁机队总规模的近80%，在当年新增航空租赁业务中，境外业务占比达58%。在航运业务方面，金融租赁公司船舶总量达2047艘，共计1.2亿总吨，在中国租赁船队中占比78.8%，2023年新增的165艘租赁船舶中，非中国旗船舶占86%，助力中国船厂新船交付全球占比首次超过50%。

针对中小微企业“融资难、融资贵”问题，金融租赁公司不断扩大中小微租赁业务覆盖面，使金融服务触达更深入、更细微。2023年，金融租赁公司面向中小微企业新增投放1.02万亿元，同比增长36.07%；截至2023年末，中小微企业租赁资产余额为2.03万亿元，同比增长9.33%。

《 人民日报 》（ 2024年07月10日 10 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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