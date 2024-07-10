本报北京7月9日电 （记者刘温馨）近日，为加强光伏制造行业管理，引导产业加快转型升级和结构调整，工业和信息化部公布修订后的《光伏制造行业规范条件（2024年本）》（征求意见稿），并于7月15日前公开征求意见。

规范条件按照优化布局、调整结构、控制总量、鼓励创新、支持应用等原则制定，所指的光伏制造行业主要为光伏用多晶硅、硅棒、硅锭、硅片、电池、组件、逆变器等制造行业。

规范条件提出，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。光伏制造企业申报符合规范名单时上一年实际产量不应低于上一年实际产能的50%。此外，规范条件还进一步明确了光伏制造项目电耗要求、新建和改扩建光伏制造企业及项目产品工艺技术要求等。

《 人民日报 》（ 2024年07月10日 10 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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