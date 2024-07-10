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国内深海采矿车海试首超4000米

可自主感知采矿环境，适应复杂地形

2024年07月10日06:12 | 来源：人民网－人民日报
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　　图为“开拓二号”海试现场。
　　上海交通大学供图（新华社发）

　　本报上海7月9日电  （记者黄晓慧）近日，由上海交通大学自主研制的深海重载作业采矿车工程样机“开拓二号”着底4102.8米，成功取回深海多金属结壳与结核，创下了我国深海采矿领域的6项纪录，技术性能达到国内领先、国际先进水平。

　　大洋海底蕴藏着丰富的多金属结核、富钴结壳和多金属硫化物等矿产资源，富含铜、钴、镍、锰等重要关键材料，应用价值极高。此次深海试验，“开拓二号”在海底多金属结壳与结核矿区，连续成功完成了5次下潜。

　　无论是坡度达30多度的陡峭、崎岖海山，还是由高粘性稀软沉积物堆积的海底“滩涂”，“开拓二号”都能顺利行进、爬坡和原地回转。科研团队研发了相关技术，采矿车可以自主感知采矿环境，能够根据海底实际地形实时调整方向和状态，适应海底复杂地形行走的需要。

　　据介绍，“开拓二号”实现了国内同类研究的6项“突破”：首次实现深海重载作业采矿车布放作业水深突破4000米大关，并获得了大量多金属结壳、多金属结核等深海矿产样品；首创深海复杂海底地形高机动行进技术，实现各种复杂海底地形的安全、稳定行进；首创深海多矿类复合钻采技术，实现对多金属结壳、多金属结核等不同类型矿石高效开采与收集；首创深水重载作业智能精细控制技术，形成作业路径智能规划、跟踪与避障能力，实现深水厘米级精准定位；首创非金属缆深海重载布放回收技术，实现4100米水深重载装备布放回收，安全工作负载等指标位居国内前列；创新深海环境扰动监测评估技术，采矿车搭载了环境监测系统，对海底羽状流生成扩散、水下作业噪声等环境影响情况进行了全面监测与评估，为我国深海矿产资源勘探与绿色环保开采提供了珍贵的一手材料和数据。

　　参加此次海试的青岛海洋地质研究所深海地质与矿产室副主任黄威表示，“开拓二号”连续5天在6级风、4级海况条件下作业，成功完成了多次、连续深海布放、海底作业与提升回收，装备安全性、可靠性得到了检验。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月10日 10 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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