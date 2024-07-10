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重庆推动工业领域大规模设备更新

到2027年，退出老旧设备2万台（套）以上

2024年07月10日06:12 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报重庆7月9日电  （记者常碧罗）日前公布的《重庆市推动工业领域大规模设备更新和技术改造实施方案》提出，到2027年，力争实现工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，工业技改投资占工业投资比重达40%，规模以上工业企业数字化改造全覆盖，重点行业能效基准水平以下产能基本退出，主要用能设备能效基本达到节能水平，本质安全水平明显提升。

　　方案提出，将实施四大重点任务。全面推广先进设备应用，到2027年，累计实施技术改造投资项目8000个，带动设备更新改造5万台（套）以上，退出老旧设备2万台（套）以上；加快引导制造业数字赋能，到2027年规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%和75%，新认定400个数字化车间、40个智能工厂；深入推进绿色装备替代，到2027年，全市工业重点领域建成产能全部达到能效基准水平，能效标杆水平产能保持在30%以上；重点提升本质安全水平，到2027年，更新服役超过10年化工老旧装置设备500台（套）。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月10日 10 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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