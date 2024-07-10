本报记者 姜晓丹

图为梁梅花（左二）和农户在梯田抛秧。

苏国伟摄

“欢迎来到直播间，给大家介绍的第一款产品是我们自己种植的丝苗米。”下午3点，梁梅花手捧丝苗米，开始对着手机直播，背景是她在地里劳作的视频。

梁梅花是广东阳江阳东区农村电商产业园的负责人。“这些产自阳东区大八镇的丝苗米，富含硒元素。”只见她在直播镜头前详细介绍着大米、番薯、藕粉等农特产品，并及时回答观众的在线提问。

“我在各平台共有10万多粉丝。”梁梅花说，每次直播前，自己都要和团队反复沟通细节，“至少提前半个月就开始准备，从挑选产品、设计包装，到打包装袋、物流运输等环节，都要一一确认，保障后续销售顺畅。”

别看梁梅花现在在镜头前轻松自然，几年前，她对农业领域还不太了解。

“大学毕业后，我的工作和生活比较安稳，但觉得这并不是我想要的。”2020年，喜欢田园生活的梁梅花下定决心辞职，踏上返乡创业之路。

“刚回来时，村里人很不理解。”梁梅花也不辩驳，只是默默做事。

为了打开家乡农产品的市场，梁梅花摆过地摊，做过上门推广、线上销售。在这个过程中，她发现家乡的农产品缺乏知名度，“明明品质很好，但是藏在深山人不知。”为了助推家乡特色产业发展，2022年，她与合伙人在大八镇沙朗村流转了近1000亩梯田，打造生态丝苗米基地，为周边村民提供了不少就业岗位。同年，她还和团队在家乡建设阳东区农村电商产业园，并建立直播基地，通过电商平台让更多家乡农产品走出大山。

创业并非一帆风顺，农业领域更是如此。一开始，团队利用丝苗米种植间隙，在梯田里种下油菜，但因为天气等原因，油菜花开得少，营造景观打卡点的想法失败了。随后，团队种下百亩辣椒，又由于市场评估不足和连续暴雨等原因，辣椒受损严重。

经历连续的不如意，梁梅花十分受挫，但没有轻言放弃。她带领团队请教农业专家、不断摸索，一步一步咬牙前行。这两年，她还逐渐熟悉了直播带货的流程，形成自己的直播风格，吸引越来越多的观众线上下单。自己的团队也越来越忙碌，为了寻找优质农产品，走遍了周边乡村，品牌旗下的农产品日益丰富。

依托电商产业园，梁梅花通过“线上培训+线下实操”的形式，开展了多场电商人才培训活动，向有意愿返乡创业的年轻人提供经验，为农村电商发展培养专业人才。“有知识、懂技术、会运营的新农人越来越多，希望更多年轻人也加入进来。”梁梅花说。

《 人民日报 》（ 2024年07月10日 10 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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