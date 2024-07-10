本报北京7月9日电 （记者李心萍）7月9日，由国机重装研制的国产化首件世界最大等级FB2中压转子成功发运，标志着我国成功攻克百万千瓦级超超临界机组FB2中压转子锻件全流程关键核心技术，成功实现了FB2材料全系列转子锻件进口替代，为保障国家能源装备产业链供应链安全提供了硬核支撑。

据介绍，此次交付的FB2中压转子为当今商运最高温度等级1000兆瓦超超临界机组的关键核心部件，重达50余吨，直径超1200毫米，是目前世界上重量最重、直径最大的马氏体耐热钢转子锻件之一，将用于1000兆瓦620摄氏度超超临界二次再热机组，进一步加速推进了FB2转子国产化工程应用，具有重大现实意义和深远影响。

《 人民日报 》（ 2024年07月10日 10 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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