本报记者 程远州 姜晓丹

7月4日，深中通道开通第五天，伶仃洋上一碧万顷。

前来体验深中通道的人很多。在广东省中山市博览中心深中跨市公交站，一辆辆公交车次第开出，候车长队打了好几个弯。

“只要18元，就能跨越珠江口，到对岸逛一圈，还能在公交车上观赏风光，什么旅游项目比这划算？”队伍中，64岁的深圳市民刘广安说。同伴打趣：“以后这就是咱周末旅游的固定线路啦！”

按照乘车指示牌，记者打开微信小程序，顺利买票上了公交车。

车是全新的纯电动大巴，车身蓝白涂装，绘有深中通道连通深圳、中山两地地标的图案。行驶在蓝天白云下的深中大桥上，车与景格外相宜。

有别于普通市内公交，深中跨市公交是一人一座位，没有站票，乘客必须系好安全带，否则提示音会持续鸣叫。类似于长途大巴，乘客可以将行李放置在行李舱内。

“新车新路，最近一天跑3个来回，都很顺畅！”这班车的司机是有16年公交车驾龄的曾云华。被选为首批跨市公交的司机后，他很自豪：“这条线路的驾驶员都经过严格筛选，需要10年以上驾龄，驾车安全平稳，还要先进行集中培训，才能正式上岗。”

过了收费站，随着跨市公交驶入深中通道，窗外景色从鳞次栉比的高楼，转换成珠江口的万里碧波。宽敞的双向八车道上，车辆有序通行。短短15分钟，深中大桥高耸入云的主塔已在眼前。曾云华握着方向盘的手紧了紧，速度也有所放缓。

“深中大桥通航净高76.5米，容易遇到横风，我们要求跨市公交在中间两车道行驶，行驶速度不超过每小时80公里，如果天气不好，电子路牌也会提醒大巴减速。”随行的深圳巴士集团第五分公司妈湾车队队长田传金说，为确保行驶安全，车上还配备了监控及预警系统，一旦发现驾驶员有操作不规范或者状态异样，指挥中心就会喊话提醒，发出相应指令。

眺望窗外，深中大桥如巨龙卧波，深圳前海的高楼清晰可见。乘客们纷纷拿起手机，记录下眼前美丽的风景。

不多时，车已抵达桥梁隧道交通转换的重要枢纽——造型如海上“风筝”的西人工岛。深中通道全线24公里不设服务区，房建工程集中在两座人工岛上，主要承担运营管理、应急救援等功能。

西人工岛上，高约55米的白色风塔引起大家的关注。“那是海底隧道的通风换气设施，可以将汽车尾气等废气排出，保证隧道内空气有效流通。万一发生火情，也可以迅速排烟，保障隧道的安全。”田传金介绍。

说话间，车辆已经驶入长约6.8公里的深中隧道。在隧道两侧的墙上，安装了可智能调节的全彩景观灯带，可以根据环境温度、车流状况变色。发生紧急事件时，灯带由近至远分段显示红、黄、绿色，能够引导人员有序疏散。此外，隧道内设有照明智能控制器，能够根据检测到的洞内外光线、色温数据、交通量变化以及白天、黑夜等情况，自动控制调节灯光亮度，进一步提高行车的舒适性和安全性。

“在节假日，隧道顶上的发光板还会显示出蓝色的图案，营造出浪漫氛围。”乘客张一博兴致勃勃地向大家介绍，他几乎每天都会坐跨市公交。

在深中隧道顶上两侧的轨道里，还有14台智能巡检机器人在来回巡逻，南、北行车洞平均每1.2公里就布有一台。这些机器人承担着对隧道交通环境和机电设备的日常巡检工作，还可以在紧急情况下，接受控制中心远程指令赶赴现场，实时监控、传递数据，并利用自带扬声器进行疏导。

此外，隧道内还有双波长火焰探测器、北斗卫星信号模拟设备等许多智能化设施，全天候守护着深中通道的安全。记者发现，包括在40米深的隧道里，手机信号始终满格。

从东人工岛驶出海面，眼前便是深圳，记者看了一下时间，穿行深中通道全程不到半小时。

到达终点站前海梦工场北区站，在候车处，又见等待乘车前往中山的长队。“跨市公交原计划10到20分钟一趟，因为需求量太大，我们增加了很多班次，现在大约3分钟开行一班车，每天运送5000人次。”田传金说。

眼下，刚刚开通的深中通道，正在发挥交通开路先锋作用，促进珠江口东西两岸融合发展。

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《 人民日报 》（ 2024年07月10日 04 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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