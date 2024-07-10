本报中山7月9日电 （记者洪秋婷）深中通道管理中心监测数据显示，截至7月7日15时，深中通道开通后首周总车流量超72万车次，日均车流量超10万车次。在通车首日的17时，车流量达到最高峰，为每小时0.8万车次。

深中通道是粤港澳大湾区连接珠江口东西两岸的重要通道，于6月30日15时正式通车试运营，通车后车流量保持高位运行。

7月6日至7日，深中通道迎来开通后的首个完整周末，通行需求进一步集中释放，深中通道车流不息，深中跨市公交车票提前售罄。深中通道管理中心有关负责人介绍，根据首周统计数据，在工作日期间，深中通道车流量日高峰时段为10—12时和15—17时，高峰小时车流量达到0.7万车次，市民和游客可选择错峰出行。

《 人民日报 》（ 2024年07月10日 04 版）

(责编：卫嘉、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经