本报记者 罗珊珊

第八届中国—南亚博览会（以下简称“南博会”）将于7月23日至28日在云南昆明举行，沿用“团结协作、共谋发展”的主题，由商务部和云南省人民政府共同举办，是中国同南亚国家重要的经贸交流活动。7月9日，国务院新闻办举行新闻发布会，介绍博览会以及中国与南亚经贸合作情况。

“2013年，首届南博会落户昆明。11年来，中国同南亚国家一道，不断深化各领域务实合作，经贸往来保持良好发展势头，成果惠及双方人民。”商务部副部长李飞介绍。

贸易合作推动互利共赢。2023年，中国和南亚国家贸易额接近2000亿美元，比2013年翻了一番。中国作为巴基斯坦、孟加拉国等国家的第一大贸易伙伴地位持续巩固，巴基斯坦的大米、斯里兰卡的红茶、马尔代夫的海产品、阿富汗的松子等越来越多的南亚国家商品进入中国市场，深受中国消费者喜爱。

设施联通提升民生福祉。一大批惠民利民的基础设施项目在南亚落地，为当地百姓带来了实实在在的便利和实惠。中巴经济走廊建设稳步推进，喀喇昆仑公路升级、拉合尔轨道交通橙线、卡拉奇至白沙瓦高速公路（苏库尔—木尔坦段）等一批基础设施项目顺利完工，为当地就业和经济发展创造了有利条件。

云南省副省长刘勇表示，近年来，云南加快推进我国面向南亚东南亚辐射中心建设，推进中老泰引领示范通道和中缅通道建设，配合做好中越跨境标准轨铁路联通，推动跨境多式联运常态化运行，进一步密切与南亚东南亚国家经贸往来。昆明长水国际机场至南亚东南亚通航点26个，国际货运航线已覆盖印度、巴基斯坦、孟加拉国等南亚国家和缅甸、泰国等东南亚国家。

商务部亚洲司司长王立平介绍，本届南博会凸显专业化办展理念，15个展馆中，专业馆占近60%，设置建筑科技馆、制造业馆、绿色能源馆、现代农业和地理标志产品馆等，畅通全产业链合作渠道。设置国内合作馆展示区域合作新成果，设置咖啡产业馆、文化旅游体育馆等展示云南特色产品和人文风情。

目前，各项准备工作正有序推进，境外81个国家、地区和国际组织，境内27个省份确认参展参会。报名进馆参展的企业近2000家，其中，近一半是境外企业，涵盖了南亚、东南亚所有国家，已报名的参会采购商超2300家。自首届举办以来，南博会已累计服务国内外1.8万余家企业参展，吸引超过400万人次入场参观，外贸成交额累计超过1000亿美元，促成3000多个项目签约落地，实现了“展品变商品”“采购商变投资商”。

《 人民日报 》（ 2024年07月10日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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