人民网北京7月10日电 （记者王连香）今日，国务院新闻办公室举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。交通运输部部长李小鹏在会上表示，交通运输部将会同有关部门聚焦开放合作，着力推动多元化的国际物流通道建设，持续推动国际物流互联互通。

李小鹏介绍，加快推动国际物流供应链体系建设，对于保障我国国际国内大循环畅通，保障出口货物出得去、进口货物进得来，对于维护全球产业链供应链的安全稳定都具有十分重要的意义。近年来，在加强网络建设、提升服务能力、强化交流合作等方面，交通运输部做了一系列工作。

首先，加强统筹谋划和顶层设计。交通运输部会同相关部门制定了一系列政策措施，一方面是推动多元化的国际物流大通道的建设；另一方面，促进物流企业与产业链上下游企业协同合作。

第二，积极拓展国际物流通道网络。国际海运线路通达全球的各个主要港口，集装箱班轮航线往来全球100多个国家和地区，我国的全球海运连接度多年来居世界第一。在航空货运方面，国际航空货运通达全球60多个国家和地区，香港和上海分别成为全球第一和第三大国际航空货运枢纽。在国际道路运输方面，与22个共建“一带一路”国家签署了政府间的国际道路运输协定。在铁路方面，中欧班列已经连通了欧洲25个国家220多个城市。总体上看，网络建设有了很大的进展。

第三，着力提升国际货运的服务能力。我国已经初步形成了以国际海运为主体，以国际航空、中欧班列、国际寄递、国际道路运输为补充的国际物流服务体系。我国的国际海运承担了我国95%以上的进出口货量，国际航空货运成为时效性强、附加值高的高端货物的主要运输方式。2023年，全年完成国际及港澳台邮件快递31.1亿件，有力支撑了跨境电商的快速发展。2023年中欧班列共开行了1.7万列，发运190万标箱。另外，在国际道路运输方面，去年完成货运量同比增长了105%。运输服务能力方面，无论是海运还是航空，还是国际寄递，还是国际道路运输，都取得了新的进展。

就中欧跨里海直达快运，李小鹏指出，在7月3日，交通运输部会同哈萨克斯坦交通运输部门组织开展了中欧跨里海直达快运的开通活动。这次中方车辆首次以公路直达运输的方式抵达了里海的沿岸港口，标志着集公路、铁路、航空和管道运输为一体的多元立体交通的互联互通格局已经形成，为中欧物流供应链安全稳定畅通提供了有力的保障。

李小鹏表示，下一步，交通运输部将会同有关部门聚焦开放合作，着力推动多元化的国际物流通道建设，持续推动国际物流互联互通。

(责编：王连香、高雷)

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