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民航局：民航航班正常率连续6年超过80%

2024年07月10日13:38 | 来源：人民网
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人民网北京7月10日电 （记者王连香）今日，国务院新闻办公室举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。中国民航局局长宋志勇表示，民航的航班正常率连续6年超过80%，今年上半年，在航班量同比增长13.4%的情况下，航班正常率达到了86.37%。

宋志勇指出，航班正常性是旅客关注的话题，也是中国民航局非常重视的工作。航班正常不仅影响广大旅客的出行体验，更能反映出民航整体运输组织是否高效，顺畅，是体现民航高质量发展的重要指标。提升航班正常率，核心是要提升民航的运行效率。近年来，中国民航局围绕提升民航运行效率，多措并举、综合施策，做了以下工作：

一是优化空域结构，增加空域容量。随着国家空管改革红利的不断释放，空域资源供给持续优化，我们通过开设空中大通道，优化空域结构，增加繁忙空域航班容量，有效缓解了航班快速增长带来的空域紧张问题。2022年京广空中大通道启用，这条连接我国京津冀地区和粤港澳大湾区的南北空中交通大动脉，由原先的“单上单下”的双车道变成了“双上双下”的四车道，提升了将近40%的空域容量。这样的空中大通道计划开设10条，目前已经建成并启用了7条，第8条—沪昆大通道今年9月也将启用，为航班高效运行提供空域保障。沪昆大通道主要是要解决东西向上海—昆明航班拥堵的问题。

二是完善运行标准，提升协同运输的水平。航空公司、机场和空管是民航运行的三大主体，中国民航局有针对性地制定了航空公司航班飞行组织、机场地面保障、空管流量管理和机场靠桥率考核办法等多项政策措施，对缩减航空器运行最小间隔、减少地面滑行时间、降低航空器占用跑道时间、提升机场近机位靠桥率等方面提出了具体要求，不断优化运行标准。今年，中国民航局还出台了《民用航空协同运行管理办法》，构建协商决策、联动落实、动态管理的全国、区域、机场三级民航运行协同体系，持续提升航路容量和航班流量的匹配效率。

三是推进新技术的应用，提升运行效率。民航是一个新技术集中的领域，近年来，中国民航局通过推进新技术的应用，优化改进运行方式，不断提升安全性和运行效率。比如，目前广泛应用的机场二类、三类仪表着陆系统，基于性能的导航系统，机上平面显示器技术，可以让飞机在低能见度情况下实现安全起降，减少天气原因对运行的影响。下一步，中国民航局将在智慧民航建设过程中，通过推进就近起降、点融合、基于航迹运行等运行新技术新模式，进一步提升运行效率。

宋志勇表示，通过这些工作的开展，民航的航班正常率连续6年超过80%。今年上半年，在航班量同比增长13.4%的情况下，航班正常率达到了86.37%。目前已经到了雷雨季节，也是一年中保障压力、保障难度最大的阶段，中国民航局已经提前进行了工作部署，在确保安全运行的基础上，努力减少天气对航班正常性的影响，保障大家顺畅出行，也希望大家对民航的工作给予更多的理解和支持。

(责编：王连香、高雷)
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