欧阳易佳

仲夏时节，行走在湖北武汉街头，车水马龙、行人如织，一切如常。而在这背后，一场场防洪大战正紧张有序地展开，一个个守护百姓平安的身影正紧随洪峰而行。

洞庭湖入江口以下河段全线超警，局部降雨超历史，涨水迅猛超过1998年……7月4日起，长江2024年第1号洪水逐渐现峰，长江防汛进入紧张关头。

为迎战长江2024年第1号洪水，水利部长江水利委员会（以下简称“长江委”）水文局汉口分局副局长陈静连续数日在单位值守，没有回家；在烈日和暴雨下，武汉市江夏区河道堤防管理人员在长江干堤一趟趟地开展“地毯式”巡查……随着我国全面进入主汛期，各地区和有关部门进一步强化风险意识、底线思维，坚决打赢水旱灾害防御硬仗，切实保障人民群众的生命财产安全。

“目前长江流域水工程联合调度的规模、范围不断扩大，总数从2012年的10座增加到127座，其中控制性水库53座，通过调度水工程拦洪削峰，使得洪水应对更加主动。”水利部长江委水旱灾害防御局局长徐照明介绍。

入汛以来，全国538条河流发生超警以上洪水，水利部针对各地汛情，实现信息公开、锚定“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”的防御目标，强化预报预警和工程调度。

7月3日晚，武汉市江夏区暴雨如注，交加的风雨折断了不少树木。面对暴雨、洪水的双重袭击，江夏区河道堤防管理总段综合科负责人吕强胜领着人员打着手电不间断巡查，“路滑、视线不好，险情不好判断，更加大意不得！”吕强胜说。

当前，长江中下游干堤和两湖重要圩堤仍在高水位运行。7月5日晚，长江防总向湖北、湖南、江西、安徽和江苏5省防指印发紧急通知，要求进一步压实巡查防守责任，全力确保长江中下游堤防安全。

“气温数据传输正常、风向风速数据传输正常、气压数据传输正常！”7月5日，湖南岳阳市华容县洞庭湖一线堤防发生决口，岳阳市气象局副局长曹向林带队携带移动气象观测设备赶赴，开展气象监测服务，并将监测数据实时上传至“云端”，实现国省协同推进，现场气象数据与全国各部门实时共享。

7月6日，中国气象局局长陈振林主持召开专题会议对防汛抢险救灾气象服务工作进行部署，并连线湖南省气象局指导工作。7月7日，中国气象局召开专题会议，再部署再落实汛期气象服务工作。会议要求，紧盯重点流域，做好流域暴雨洪涝防御气象服务工作。

湖南省气象局针对省内降雨强度大的市、州防汛责任人首次开展“闪信”气象服务，发光提醒的同时伴随“滴滴”信息提示音，作为常规预警的补充。“无需自行手动点击，更能起到提醒作用。”岳阳市良心堡镇镇长龚海江说。

降水是诱发地质灾害的主要原因之一，自然资源部通过播发典型避险案例，把“防”摆在首位，落实地质灾害“隐患点+风险区”双控要求，实现人防与技防更好结合。初步统计，6月份全国共成功预报地质灾害163起，涉及可能伤亡人员1226人。

汛情就是命令，各部门紧绷防汛“安全弦”，以“时时放心不下”的责任感，切实保护好人民生命财产安全。据悉，7月9日，财政部、水利部安排中央水利救灾资金8.48亿元，支持湖南、江西等12省（自治区、直辖市）开展水利工程设施水毁修复等工作。（实习生徐皓萱对本文有贡献）

(责编：王连香、高雷)

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