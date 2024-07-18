本报记者 叶 子

图①：游客在鱼米香“共富工坊”游玩。

图②：九龙湖村农家乐“共富工坊”开展传统点心体验项目。

图③：飞洪生态农业“共富工坊”派遣专员现场查看农户种植情况，了解农户需求。

图④：澥浦镇鸢尾花海。

本文照片由受访者提供

潘旭涛制图

暑假来临，浙江省宁波市镇海区各农家乐、农场、果园、村咖等场所的经营户们格外忙碌，除了为暑期旅游做准备外，他们还集中“充电学习”，参加“共富工坊”开设的课程。

“共富工坊”是宁波深化“千万工程”、促进共同富裕的重要抓手。送项目到村、送就业到户、送技术到人，“共富工坊”架起“致富桥”，将增收致富的场景从“远方”的城市搬到乡村的“家门口”，吸纳农村剩余劳动力就地就近灵活就业，一起共享共富成果。

近日，记者走访宁波市镇海区多个“共富工坊”，发现其建设发展各有特色，盘活了农村土地、资金、房屋、人才等各种资源，帮助更多农户特别是低收入群体在“家门口”就业，带动乡村产业提档升级、培育新兴业态。在“共富工坊”的带动下，一幅幅共同奋斗致富、共创美好生活的图景正在形成。

“家门口”就有活干

家住镇海区九龙湖镇长宏村的娄阿姨今年60岁了，却一点儿也闲不下来。

问她每天都忙些什么？

“下地，种水果。”娄阿姨说，“有活儿干、有单接，充实又快乐。”

这不，早上天刚蒙蒙亮，娄阿姨就出发了。戴上草帽、骑上电动车，只需10分钟，娄阿姨就来到了她的水果大棚。

“夏天天亮得早，我就早点来地里，凉快！等天气热起来，我们已经做完了，9点钟就回去休息。”娄阿姨说，前一阶段忙疏果，现在则主要是给葡萄套袋。再有一周左右，她种的葡萄就可以上市了，完全不愁销路。

娄阿姨的订单从哪里来？

原来，她加入了飞洪生态农业“共富工坊”。这是依托飞洪生态农业发展有限公司建设的。公司董事长助理叶正丽告诉记者，目前飞洪农场共有近千亩的核心生产种植区域，其中有400多亩为自营，另外400多亩则出租给了周边有需求的农户。一方面，企业以投资入股、大棚租赁等方式，帮助经济薄弱村增加经济效益，让更多家庭式小农场实现企业化生产；另一方面，飞洪生态农业“共富工坊”通过开展“大户带小户”行动，对周边村民自产自销的农产品进行统一检测、收购后，帮助其代销和运输。

“宁波是我的第二故乡，九龙湖是我成长的地方，我希望通过资源共享，为更多的周边村庄和村民提供便利，让家乡变得更好。”叶正丽表示，因为父辈、祖辈都从事农业相关的工作，她深知农业生产的不易。一般情况下，散户、小户自行对接市场，销售不稳定，销路比较窄。打造“共富工坊”可以把农户集合起来，让他们的农产品不仅有销路，还能卖个好价钱。

夏季正是瓜果飘香的时节。“美都”红心西瓜、“黄提”黄心西瓜、“博洋9号”甜瓜、“阳光玫瑰”葡萄……走进飞洪农场，一个个大棚里硕果累累。叶正丽说，农场与科研院所合作引进优质品种，请农业科技人员下地进行指导，并且持续提升大棚基础设施，产出的果蔬质量好、无公害，销售非常火爆。

飞洪与30多家大型商超开展业务合作，还有批发市场、社区团购等销售渠道，辐射范围已超出宁波市区。企业接单后，会进行分解，然后派发给娄阿姨这样的农户。从各户收到货后，飞洪再统一进行分拣、检验、包装等。保鲜、运输等配套设施也由企业负责，为农户们解除了不少“后顾之忧”。

目前，算上农场聘用的工作人员，还有租赁大棚进行种植的农户们，飞洪生态农业“共富工坊”一共带动周边农户就业1000人左右，年销售蔬菜达4000万斤。飞洪生态农业“共富工坊”还开设特色农副产品产销区，销售东西部结对地区的农产品、对口帮扶地区的特色产品、九龙湖本地的农产品等，通过“线上+线下”方式拓宽农产品销路，进一步助农增收。

“加入‘共富工坊’后，在‘家门口’就了业。冬季种草莓、夏季摘葡萄，成本省了不少，收入却更高了。去年收入达到6万元。”娄阿姨脸上笑意盈盈。

“有生意大家一起做”

“月波姐，我们到了。”

“来来来，屋里坐，吃西瓜！”

爬上一个小坡，再转个弯，就到了月波姐的农家乐小院。还未见其人，已经听到了她的爽朗笑声和热情招呼。

月波姐名叫陈月波，是镇海区九龙湖镇九龙湖村横溪自然村村民，和丈夫一起经营着一家农家乐。由于地理位置靠近九龙湖景区，横溪村成了农家乐大村，光村内就有30多家农家乐。月波姐家的农家乐，位置并不临街，却吸引了许多老顾客。

月波姐生意做得好，不仅客人喜欢，同行也喜欢。原来，为了更好地提升全村的管理服务水平，打响“美食村”的金字招牌，陈月波联合村内党员经营户成立了九龙湖村农家乐联盟党支部和农家乐“共富工坊”，通过1家党员经营户就近结对3至4家经营户的方式，围绕订单合作、游客分配、菜品调剂等开展合作帮扶。

“就比如这松花团，是我们宁波本地人从小吃到大的‘老底子’糕点，尤其是逢年过节时，订单会比较多。”陈月波指着面前刚做好的糕点说，“松花团需要手工现做，我一个人忙不过来，就把订单分给村里的姐妹们一起来做。”类似地，陈月波的农家乐接待能力有限，顾客来订餐，桌数多了也没关系，分给其他农家乐一起来做。

“有生意大家一起做嘛！大家互相调剂、互相帮忙、互相带动，整村发展才是长远之计。”陈月波表示，生意好时“共富工坊”会对承接的订单进行资源分配，有的村民提供原材料，有的村民提供就餐场地，还有的一起制作土特产、伴手礼等。淡季的时候，“共富工坊”就开展免费培训和外出考察，邀请经营户们一起研究更好的产品和包装，促进经营环境、产品质量等多维度的提升。

几年前，陈月波对线上销售还一窍不通，通过培训引导和自己的摸索，如今，她已是直播间的常客，化身带货主播推荐当地农业产品。作为横溪农家乐“共富工坊”的负责人，陈月波还频繁出去参加各种美食评比、地方小吃展示等活动，打响横溪村的名声，也学习其他地方的经验，回来后带着周围邻居一起做大做强。

以松花团为例，陈月波研发出芝麻、花生等不同馅料，原味、抹茶等不同口味，还专门定制了模具，压出不同的花纹和文字。四枚一盒，小巧精致，上面写着“共富工坊”“有滋有味”等，确实惹人喜爱。

在“共富工坊”的带领下，横溪村各农家乐餐饮生意红火，本地非遗美食“神仙烧鸡”成了游客必点的招牌菜。陈月波笑称，这是“土鸡”变成了“金凤凰”。不少龙头农家乐还自发以“大户带小户”的形式代销农产品，与“甬农优品”等优质电商合作直播带货，解了周边老百姓农产品的销售难题。

“我们通过‘共富工坊’开展培训和指导，不断转变传统农业人的思维方式，引导他们推陈出新。同时，我们也积极引入、挖掘一批有资源、有技术的共富带头人，让他们去带动片区发展创新，让九龙湖镇农文旅发展释放共富力量。”九龙湖镇党委委员俞露说。

“新农人”创业有指导

在镇海区澥浦镇沿山村，有一座建筑人气很旺。产品展示、电商带货、创业培训、合作洽谈……进出这里的都是拥有创业梦想的“新农人”。

原来，这栋由村居改建而成、面积约600平方米的建筑，是澥浦镇“共富工坊”综合服务中心，自2023年9月正式投用以来，首批16名“新农人”已进驻。中心设有青创工坊、工坊讲堂、工坊会客厅、工坊驿站等7大功能区间，可满足“新农人”创业的多种需求。

“空间宽敞明亮，在功能设置方面很契合我们年轻人的需求，我期待在这里干事创业。”27岁的“新农人”、宁波金果园蔬果专业合作社副董事长杨一昕，是综合服务中心的常驻代表。与传统的果园经营理念不同，杨一昕认为，农业也要做长链条，生产、销售、供应一手抓。运行农场微信公众号、田间带货直播、作物生长慢直播、与专业社群运营团队合作……一系列动作，让金果园全方位拥抱电商渠道，在B2B（企业对企业）和B2C（企业对消费者）两个市场都取得好成绩。

这种新颖的运营模式和思路，得到澥浦镇“共富工坊”综合服务中心的支持。针对金果园的企业化运作，中心进行过多轮探讨，并在果蔬展示、直播销售等方面予以大力支持。“我们乐见更多‘新农人’用新思路，走出乡村全面振兴和共同富裕的新路子。”澥浦镇党委委员严宏波说。

“共富工坊”综合服务中心不仅提供了环境优良的创客空间，还积极牵线搭桥，导入各级资源，助力“新农人”大展拳脚。

在澥浦镇十七房村庙后自然村，自5月以来，面积约100亩的鸢尾花海随风舞动，吸引众多市民游客前来打卡。针对该村一个名叫“拾柒阡陌”的村咖，综合服务中心牵头对其进行指导，还请来运营成熟的村咖输出经验，帮助其打造“共富茶坊”的村旅消费新业态。

“最近来这里看花的游客非常多，我们结合花期，通过搭设打卡点、售花点等形式，丰富了打卡场景，对茶饮、咖啡等产品也进行了更新。”“共富茶坊”主理人段丽兰介绍。

澥浦镇“共富工坊”综合服务中心负责人张瑜表示：“今年，我们将农旅资源进一步整合，联合‘共富工坊’经营主体，打造‘乡约共富’微市集，因地制宜推出村花、村果、村咖等主题的市集，推介农旅资源，带动乡村发展。”

严宏波介绍，目前已发布的“共富青创15条”，内容包括专家指导、技能培训、优种培育、人才培养、金融优惠等。“除了在技术、渠道、品牌等方面给予资源扶持外，中心内的创客项目还可申请最长10年期限、最高1000万元额度的高额低息金融产品。”

在九龙湖镇田杨陈村，“新农人”徐君也有自己的创业蓝图。宁波人徐君，原本在上海工作，是一名餐饮公司的高管，负责现代农业与食品等业务。对于返乡创业，他有情怀、有兴趣，也有相关的技术和知识。在上级部门和九龙湖镇的指导帮助下，徐君来到田杨陈村，经营起一家农场并建设鱼米香“共富工坊”。

田杨陈村是传统农业大村。春天这里油菜遍地，秋日则稻浪飘香。在徐君眼里，周边成片的优质农田是难得一见的风景。他与种植大户达成合作，将观光小火车开进了田间小路，带游客观光的同时还能介绍村庄历史和农作物；联合村民将骑行驿站开在村内主干道旁，带动骑行观光式旅游的发展；整合村内资源，开辟稻田咖啡、简餐、露营、垂钓、研学等多元业务……通过丰富的项目和活动，鱼米香“共富工坊”带动了周边近50位村民销售农副产品和就业，也让田杨陈村成为远近闻名的稻田风景区。

“以青年为主体的‘新农人’正成为乡村全面振兴的重要力量。我们希望以综合服务中心建设为契机，进一步深化‘共富工坊’全体系建设和全链条服务，让‘乡创’梦想在广袤田野蓬勃绽放。”镇海区委组织部副部长谢杰说。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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