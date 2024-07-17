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当前，我国已正式进入“七下八上”防汛关键时期。此前，水利部副部长王宝恩在新闻通气会上表示，今年“七下八上”期间，我国旱涝并发、涝重于旱，暴雨洪水等极端突发事件趋多趋广趋频趋强，形势严峻复杂。

7月16日18时，水利部针对陕西、甘肃启动洪水防御Ⅳ级应急响应，保持安徽、湖南洪水防御Ⅲ级应急响应。同日，国家防灾减灾救灾委员会办公室、应急管理部会同国家粮食和物资储备局向河南、山东两省紧急调拨救灾毛巾被、家庭应急包等1万件中央救灾物资。

打好“主动战”，打赢防汛关键期首场硬仗。自7月15日下午起，山东迎来新一轮降雨，大部地区出现明显降雨，部分地区伴有短时强降水，雨量分布不均。

“7月份以来，山东接连迎来大范围强降雨过程，旱涝急转趋势和极端性特征十分明显。”山东省防汛抗旱指挥部相关负责人介绍，此次强降雨与上次强降雨过程落区高度重合，南四湖上级湖及韩庄运河可能发生超警洪水，下级湖将超限，沂沭河可能发生编号洪水，防汛形势异常复杂严峻。

山东省防汛抗旱指挥部要求，针对防汛重点工程、重点部位做好应急物资、设备的更新补充，提前将各类技术专家组、专业抢险队预置到位，强化部门协同联动配合和救援力量资源整合，提高应急抢险处置能力，确保打赢防汛关键期首场硬仗。

下好“先手棋”，多措并举守安澜。7月15日至16日，河南南阳东北部、驻马店西部、漯河、许昌、周口北部、开封南部、商丘西部等地出现大暴雨，其中南阳东北部、周口北部、许昌南部特大暴雨。

“总体来说，今年防汛形势不容乐观。”河南省水利厅水旱灾害防御处处长解天说，“受降雨影响，唐白河、洪汝河出现洪水过程，我们正在有序调度超汛限水位的宿鸭湖、鲇鱼山、燕山等7座大型水库和虎山、石门等23座中型水库泄洪。”

水库作为重要的水利基础设施，安全度汛工作一直以来都是防汛工作的重点。水利部运管司司长张文洁表示，水利部压实安全责任，强化责任人履职尽责。“汛前我们公布了744座大型水库大坝安全责任人，指导各地分级公布中小型水库大坝安全责任人，接受全社会的监督。我们全面落实小型水库防汛行政、技术、巡查“三个责任人”，全覆盖持续强化培训；汛期每日电话抽查水库责任人履职情况，目前已累计抽查了6700座，确保责任人有名、有实、有能。”

据悉，河南省水利部门及时调整水库、水闸、河道堤防、蓄滞洪区、南水北调工程、山洪灾害防御等重点区域、重点工程、重要环节的各类防汛责任人，完成9类防汛责任人、10.4万人的更新和对外公布。（实习生梁凯策对此文亦有贡献）

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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