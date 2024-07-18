数据来源：国铁集团

制图：张丹峰

本报北京7月17日电 （记者李心萍）记者日前从中国国家铁路集团有限公司获悉：今年上半年，全国铁路累计发送旅客20.96亿人次，旅客周转量完成7779.52亿人公里；国家铁路累计发送货物19.2亿吨，完成货运周转量15776.85亿吨公里。我国铁路旅客发送量和周转量等客运指标，铁路货运量、货运周转量等货运指标均稳居世界首位。

看客运，上半年，全国铁路日均安排开行旅客列车10256列，同比增加882列、增长9.4%。

科学安排运力，满足旅客出行需求。上半年，广深港高铁累计发送跨境旅客758.7万人次、同比增长72.4%。累计开行旅游列车789列、同比增长20.3%。

优化客运服务，提升旅客出行体验。目前计次票、定期票已覆盖60条线路，旅游套票已覆盖11条线路。铁路畅行码覆盖所有动车组列车，120个车站可实现便捷换乘。

看货运，今年6月，国家铁路发送货物3.32亿吨，完成货运周转量2665亿吨公里，同比分别增长6.1%、5.3%，均创历史同期新高。

重点物资运输保障有力。6月，国家铁路煤炭日均装车8.35万车、同比增长5.6%，电煤日均装车5.9万车、同比增长3%，均创历史同期新高。

货运产品供给日益丰富。目前，连接内陆物流节点城市的多联快车已覆盖各省会城市，连接港口和内陆腹地城市的铁海快线班列已覆盖全国主要港口。6月，国家铁路集装箱、商品汽车、冷链货物发送量同比分别增长18.0%、12.1%、21.2%，均创历史同期新高。

《 人民日报 》（ 2024年07月18日 01 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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