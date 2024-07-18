翦稻熟

做好“土”文章，叫响“特”品牌，土特产销售已成为我国农民增收的重要来源。

网络直播、源头直采……借助电商，农产品原产地与城市消费市场间的互动日益频繁，作为一个重要指标——农村电商物流业务量指数今年上半年加速上升，6月份升至132.1点。前5月，农产品网络零售额同比增长24.7%，增速引人注目。

农产品进城，从田头枝头到电商供应链这“最初一公里”是块短板，特别对于普光寺村这样的小山村。

如今，这块短板正在补上。

要想富，先修路。“四好农村路”建设成效实实在在。2014年至2023年，全国新改建农村公路超250万公里，累计解决了821个乡镇、7.06万个建制村通硬化路难题，实现了具备条件的乡镇和建制村全部通硬化路。交通基础设施的改善，为农村电商的发展铺就一条“快速路”。

从枝头到桌头，普光寺村的梅花椒摘下不到10天就能送到各地，除了畅通的道路，还要倚赖我国已建成的世界规模最大的邮政快递网络。产地仓、共配中心和特色驿站等新型网点建设不断下沉，将为农产品电商规模化发展提供更有力支撑。

手握手机新农具、干起直播新农活——农村电商迅速发展，离不开许志杰这样的返乡创业新农人。今年，商务部、中央网信办等9部门联合印发《关于推动农村电商高质量发展的实施意见》提出，用5年时间，在全国培育1万名左右农村电商带头人。越来越多熟悉电商的新农人涌现，将为农村产业发展注入澎湃活力。

正如许志杰体会到的，农村电商不只是把土特产“搬”到网上，还需要通过农产品标准化建设，深加工、树品牌提升附加值。随着各方协同发力，完善农产品生产、流通和销售全流程数字化供应链，必将有更多搭上链的农民，体验到数字经济的甜头。

《 人民日报 》（ 2024年07月18日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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