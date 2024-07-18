本报记者 常 钦 郁静娴

国家统计局日前发布消息：2024年全国夏粮播种面积保持稳定，单产有所增加，夏粮产量2995.6亿斤，比上年增加72.5亿斤，增长2.5%。

这份丰收答卷成色如何？小麦单产提升行动的效能有多大？粮食生产是否仍有增产空间和提升潜力？锚定新一轮千亿斤粮食产能提升行动目标，怎样在高基点上实现新突破？围绕这些问题，记者采访了有关部门和权威专家。

丰收经历了哪些考验

克服多种不利因素影响，25个夏粮产区中21个产量有所增加

“夏粮是今年收获的第一季粮食，对全年粮食生产而言，这是首战。”农业农村部种植业管理司负责人介绍，抢农时、抓田管，落实落细各项粮食稳产措施，全面落实粮食安全党政同责，夏粮生产克服华西秋雨、冬季雨雪寒潮、春季病虫害、夏季干热风等不利因素影响，夏粮产量实现恢复性增长、再创历史新高。

夺取夏粮丰收，防灾措施不可或缺。“全球气候变化大背景下，极端天气多发频发，对粮食生产的影响不容忽视。”农业农村部小麦专家指导组顾问、河南农业大学教授郭天财说，今年种麦的考验不少——2月，中东部地区发生低温寒害；5月中旬，黄淮海局地发生干热风，河南省局部出现大风，造成部分小麦倒伏。

“防灾减灾夺丰收，是农业生产绕不开的一道必答题。”国家小麦产业技术体系首席科学家、中国农业科学院作物科学研究所党委书记刘录祥说，我国已建成覆盖到县、乡的植保和农技推广体系，能够及时预测和防治各种病虫害、应对自然灾害。今年湖北小麦赤霉病自然发病重于往年，由于提前防治有力，小麦生产未受明显影响。河南科技学院小麦中心教授茹振钢介绍，今年局部干热风到来之际，一些中早熟品种根系活力强、叶片持绿期长，加上滴灌喷灌、喷施叶面肥及时，对小麦光合作用和籽粒灌浆的影响有限。

数据显示，经有力有效防控，今年上半年全国赤霉病实际发生2232万亩，为预计发生面积的18.6%，大部麦区病粒率在0.1%以内，远低于3%的安全标准；条锈病多为点片零星发生；茎基腐病、纹枯病造成的白穗率大部在0.2%以内，同比下降0.3至0.5个百分点。经多地多点试验和专家分析评估，通过病虫害防控和“一喷三防”增加小麦产量764亿斤，同比增加22亿斤。

不少干部群众表示，今年夏粮小麦丰收，是“防”回来的丰收、“抢”回来的丰收。分地区看，25个夏粮产区中21个产量有所增加，特别是河南上年因灾减产52.6亿斤，今年恢复性增产47.1亿斤，占全国增量的65.0%。

粮食增产空间还有多大

新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案提出，到2030年我国粮食单产水平达到每亩420公斤左右

夏粮产量占全年粮食总产量的1/5，其中小麦产量占夏粮产量九成以上。我国是世界最大的小麦生产国和消费国，小麦生产对保障我国粮食安全具有重要意义。当前，我国小麦单产处于什么水平？

从自身看，1949年以来，我国小麦单产水平上了3个台阶。刘录祥介绍，1974年、1986年、2006年，全国小麦单产分别突破100公斤、200公斤、300公斤，目前接近400公斤，单产水平是新中国成立时的9倍、改革开放之初的3倍。随着育种水平提高和高产栽培技术的快速普及，小麦单产的增产幅度显著高于水稻和玉米。

与国外比，专家指出，我国的小麦单产处于世界领先水平，约为世界平均水平的1.6倍，但与德国、法国、英国等高产国相比，我国小麦单产大约处于其2/3的位置。

单产大幅提高是粮食产量提升的主要动力。据测算，“十四五”期间，全国粮食亩产年均增长率约为0.6%，与“十三五”基本持平。“我国粮食总产量在1949年的2264亿斤基础上，先后迈上11个千亿斤台阶。”郭天财说，截至目前，我国粮食产量已连续9年稳定在1.3万亿斤以上。

粮食安全是“国之大者”。必须看到，随着自然资源环境约束进一步趋紧，居民食品消费结构升级带动粮食需求持续增长，粮食供求紧平衡态势将长期存在，在未来一段时期，现有产需缺口可能进一步扩大。

农业农村部种植业管理司负责人表示，站在高起点、高基数上再实现增产，难度更大。同时，由于土壤、气候、种植制度的复杂性和管理技术的差异性，国内不同生态区之间及同一生态区不同农田之间小麦单产差距很大。立足差距看潜力，小麦、玉米等主粮作物，挖掘增产空间仍需下大力气。

——把试验田产量转化为大田产量。我国主要粮食作物品种平均每5年左右实现一次更新换代，水稻、小麦、玉米区试亩产分别为600公斤、420公斤、650公斤，比大田亩产分别高130公斤、40公斤、230公斤。

——依靠农业科技进步提高单产。近年来，各地集成创新了水稻侧深施肥、小麦宽幅精播、玉米密植滴灌、大豆大垄密植等一批高产技术模式，示范点平均增产均在10%以上，新技术成果推广应用的基础较好。

——织密农业防灾减灾保护网。数据显示，我国每年因病虫草害损失粮食仍达500亿—600亿斤，气象灾害损失在600亿斤左右。加大灾害预警监测和防灾减灾力度，加强农田水利和防灾减灾基础设施建设，推广科学减灾技术措施，每年可再多挽回粮食损失200亿斤以上。

《新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案（2024—2030年）》提出，到2030年实现新增粮食产能千亿斤以上，全国粮食综合生产能力进一步增强，粮食单产水平达到每亩420公斤左右。

专家建议，根据粮食生产现状和未来增产潜力，巩固提升优势产区，挖掘其他地区潜力，调整优化粮食生产格局。通过选育高光效等优良品种、改良土壤、改进种植制度、提升栽培技术等手段，有望缩小实际产量和不同区域理论产量之间的差异，全方位夯实粮食安全根基。

单产关键变量如何发挥作用

单产提升整建制推进县的小麦单产平均增幅5%左右，有效拉动全国小麦单产和总产水平提升

今年中央一号文件提出，把粮食增产的重心放到大面积提高单产上。瞄准单产这一关键变量，去年秋冬种以来，农业农村部启动小麦大面积单产提升三年行动，各地细化小麦单产提升各项关键要素，推广小麦高产稳产、抗倒抗病品种，落实深翻整地、适深精播等措施，加强病虫害统防统治，继续实施“一喷三防”全覆盖，多措并举提高单产水平。

数据显示，今年全国夏粮单产375.2公斤，比上年增加9.0公斤，增长2.5%。其中小麦单产399.1公斤，增加10.0公斤，增长2.6%。分地区看，多数省份夏粮单产增加。

良种释放增产潜力。目前，我国农作物良种覆盖率在96%以上，自主选育品种面积占比超过95%，小麦则为100%。在今年夏粮生产中，各地选育推广优新品种，挖掘单产提升潜力。茹振钢介绍，在豫南地区，得益于抗赤霉病小麦品种的普及推广，今年病害仅呈点片发生。

良法助力均衡增产。“小麦产量高不高，关键在于‘亩穗数、穗粒数、千粒重’三要素。”刘录祥表示，良种增产潜力的挖掘，离不开良技等因素密切配合。今年夏粮生产期间，集成应用了一批绿色高产高效技术模式、推广一批增产增效关键技术，20多万名农技人员奔赴田间开展技术指导，加快形成“多技术集成、大面积普及”均衡增产格局。

农机实现减损增产。目前，我国三大主粮作物收获已基本实现机械化，其中小麦机收率达到98%以上，种肥同播的高性能复式播种机械、大喂入量谷物联合收获机等一系列智能绿色高效机械，有效提升作业精度和质量。农情监测结果表明，今年各省份初步监测平均机收损失率保持在1%左右，有些区域机收损失率低于0.6%，有力促进减损增收。

单产提升是一项系统工程。去年秋冬种以来，农业农村部选择区域代表性强、基础条件好、辐射带动能力突出的小麦主产县，分片区、分类型、整建制开展单产提升行动。据国家小麦产业技术体系调查统计，整建制提升县的小麦单产水平同比有不同程度提升，平均增幅为5%左右，最高达到17.2%，高标准实现预定目标，有效拉动全国小麦单产和总产水平提升。

《 人民日报 》（ 2024年07月18日 06 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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