本报记者 郁静娴

图为新疆维吾尔自治区奇台县半截沟镇，收割机在收割小麦。

何 龙摄（影像中国）

农业机械是现代农业发展的重要物质基础。我国是世界第一农机生产和使用大国。当前，我国农机保有量已达2亿台套，综合机械化率达到74%。专家指出，在农业机械化快速发展的同时，也面临老旧农机超期服役的现象，对安全生产和环境保护带来一定影响。

“与在车间、道路上作业的机械装备相比，农业机械主要在农时季节和农田使用，面临多变环境、较长使用周期等多方面考验，使用强度较大。”农业农村部农业机械化总站有关专家介绍，长期风吹日晒导致机具漆面、塑料件、橡胶件损耗以及金属部件锈蚀；作业时，田里的土坷垃、石块易造成入土部件的磨损。此外，一些农机手操作不规范、保养不到位，加上跨区作业、连续作业等作业方式，也会加速农机老化。

江苏大学中国农业装备产业发展研究院副院长张宗毅估算，按照5%的淘汰更新率，每年面临淘汰的机型中，仅小型拖拉机就达到80万台左右，还有8万多台谷物联合收割机、近5万台插秧机等。随着农业现代化深入推进，农机“小换大”和更新换代将成为主流。

2012年起，中央财政从农机购置补贴资金中安排部分资金，开展农机报废更新补贴试点工作。2020年，农业农村部联合财政部、商务部印发相关指导意见，推动农机报废更新补贴工作由试点进入全面实施的新阶段。

政策持续发力。今年，中央财政安排246亿元支持农机购置与应用补贴，加快实施农机报废更新，支持农业装备推广应用。6月底，农业农村部、财政部联合印发《关于加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策的通知》（以下简称《通知》），提出持续实施好农机报废更新补贴政策，加快农机结构调整，提升农机高端化、智能化、绿色化水平。

《通知》明确，补贴对象为从事农业生产的农民和农业生产经营组织。在补贴标准和资金安排上，中央财政农机报废更新补贴由报废部分补贴与更新部分补贴两部分构成，其中报废部分补贴实行定额补贴，补贴额由省级农业农村部门商财政部门确定；更新部分补贴标准按农机购置与应用补贴政策相关规定执行。在操作程序上，包括报废旧机、注销登记、兑现补贴三步。

张宗毅注意到，与2020年的指导意见相比，《通知》包含了两点变化。

一是补贴范围有所增加。新增播种机、农用北斗辅助驾驶系统，同时联合收割机也从稻麦联合收割机、玉米联合收割机扩展到全部粮棉油糖使用的联合收割机，并允许各省份在中央资金和省级法定支出责任外，自行选择2—3个报废农机种类进行补贴。

二是最高报废补贴标准有所增加。比如，20马力以上拖拉机最高补贴额有不同程度提高。对区域特色强、使用范围小、市场价值高的采棉机和甘蔗联合收获机，单台农机报废补贴额原则上分别不超过3万元、2.5万元，其他农业机械单台农机报废补贴额原则上不超过2万元。

专家指出，通过政策支持进一步加大耗能高、污染重、安全性能低的老旧农机淘汰力度，有利于优化农机装备结构，推进农业机械转型升级和农业绿色发展。“通过报废更新，加快先进适用、节能环保、安全可靠农业机械的推广应用，有利于提升田间作业质量，促进单产提升、绿色植保、低损收获。同时，还有望拉动农机制造、销售等上下游市场发展，促进技术装备迭代更新，推动农机工业转型升级和高质量发展。”农业农村部农业机械化总站有关专家说。

报废的农机往何处去？《通知》要求，各省份应制定细化符合实际的农机报废拆解流程，“鼓励机动车回收拆解企业、农机维修企业、农机合作社按有关规定合作开展农机报废回收工作”“鼓励回收企业上门回收、办理业务”。同时，逐步将农机报废全流程各环节纳入信息化监管范围，通过定期调取回收企业视频监控等方式实行全链条监管。

有调研显示，相当一部分报废更新机械来自二手农机。“当前，汽车零部件的再利用和再制造正在快速发展为新兴产业，而国内农机板块的再制造仍处于探索阶段。”张宗毅建议，加强规范农机二手市场，允许对符合再制造条件的二手农机零部件进行再利用，促进提升报废农机价值，鼓励各类经营主体积极参与到农机报废产业链中来。同时，各地要进一步提升农机报废更新政策信息化水平，尽量让数据多跑路、农民少跑路，推动报废更新补贴资金及时兑付。

版式设计：张丹峰

《 人民日报 》（ 2024年07月18日 07 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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