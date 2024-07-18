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缩短生产周期 追溯产品质量 变革交互方式

供应链上的智造协奏（经济聚焦·访智能制造 解行业痛点）

本报记者 罗阳奇 王 沛 申智林
2024年07月18日06:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　核心阅读

　　近年来，打造智慧供应链逐渐成为制造业龙头企业降本增效的重要抓手。通过研发管理系统，搭建智能制造平台，供应链协同融合加快，产品质量、生产效率有效提升，产业集群发展韧性不断增强，上下游共谱的协奏曲畅快悠扬。

　　

　　制造一辆新能源汽车，涉及上百家供应链企业，如果消费者有个性化需求，流程则更加复杂。如何实现上下游高效配合？

　　生产一台智能电视，来自不同企业的原材料有1000多件，任何一件原材料质量不过关，都可能影响产品品质。如何对原材料进行全流程质量追溯？

　　组装一辆轨道列车，生产计划稍有变动，就要给400余家供应商反馈成千上万条变更指令。如何让沟通交互不再费时费力？

　　离散制造的产品由各种零部件组成，涉及多家供应链企业。过去，任一环节中断或出现问题，都可能导致延迟交付或产品质量受损。如今，在智慧供应链的助力下，越来越多离散制造行业的协同痛点迎刃而解，上下游共谱的协奏曲畅快悠扬。

　　安徽合肥新能源汽车企业——

　　研发管理系统，从收到个性化订单到整车下线仅需14天

　　抓取、扫描、拧螺丝、校准……在位于安徽合肥经济技术开发区的蔚来生产基地，8台安装机器人分置两侧，先将两个车门精准安装在车身骨架上；之后车身被平移至另外8台机器人中间，完成剩下两个车门的安装。整个过程只要98秒。        

　　“通过自动化安装，我们把正负误差控制在0.5毫米。”蔚来制造物流运营副总裁纪华强介绍，这一自动化安装设备，由蔚来与同样位于合肥的巨一自动化装备有限公司合作开发而来。

　　“得益于合肥乃至安徽的汽车供应链优势，蔚来目前在安徽已有120家合作伙伴。”纪华强说。

　　如此多的供应链企业，如何高效协同合作？这背后，蔚来自主研发的“天工”智能制造管理系统发挥了大作用，它如同蔚来生产基地的“大脑”。

　　在位于生产基地一侧的空中物流运输连廊上，一套套不同型号的汽车座椅正通过自动化输送线，从生产厂家运往蔚来整车生产车间。这些操作都依靠“天工”来实现。

　　“不仅如此，在供应链中，‘天工’系统还有两类功能，一是分析预测未来3个月的产量，下游经销商可以根据预测提前备货；二是当消费者下订单后，系统会自动分解所需要的零部件，下发订单信息给上游供应商。”纪华强说。

　　“我们将供应链企业加入这一系统中，实现上下游高效配合，从收到个性化订单到整车下线仅需14天。”纪华强说。今年1—6月，蔚来共交付新车87426辆，同比增长60.2%。

　　近年来，合肥市围绕蔚来、大众安徽、比亚迪、江淮等整车企业，布局打造新能源汽车产业集群。今年1—6月，当地新能源汽车和智能网联汽车供应链新增投产、开工、签约项目共160个、金额1737亿元，集聚产业链上下游企业（规模以上）400余家。

　　山东青岛家电、轮胎企业——

　　打造工业互联网平台，对原材料及产品全流程追溯

　　在山东青岛海信视像科技公司黄岛基地的质量前置平台前，电子大屏上的数据实时更新——从上游供应方库存到发货、收货的数据清晰可见，供需双方实现紧密对接。

　　“我们搭建了数据采集与分析系统，对原材料进行全流程追溯，在生产时就能对工单进行质量统计，有问题及时预警，提升了交付效率，供货周期缩短了20%以上。”海信视像制造中心副总经理袁海东说。

　　对于海信等家电企业而言，缺乏全流程质量追溯能力曾是行业普遍痛点之一。“当前，市场竞争已经从单家企业之间的竞争，逐步过渡到整个供应链的竞争，因此提升供应链水平十分关键。”青岛市工业和信息化局局长刘大川说。

　　近年来，青岛坚持把工业互联网作为串联产业转型升级的主脉络，出台一系列行动方案，加快推动信息化和工业化深度融合，以市场化手段搭建工业互联网企业综合服务平台。

　　如今，工业互联网赋能供应链全流程管理已经在青岛渐成规模。在青岛双星轮胎打造的“智慧云”平台上，从轮胎的诞生、使用到回收、报废，以及生产质量、胎压信息、磨损程度等上下游数据都被记录下来。物流企业可以根据公里数分期支付轮胎费用，节省轮胎使用成本10%—20%。

　　据介绍，近年来，青岛推动龙头企业发挥引领作用，目前工业互联网场景赋能公共服务平台汇聚了5326家需求企业、669家服务商。

　　湖南株洲轨道交通装备企业——

　　建设供应商交互平台，实现一张网、一张表信息共享

　　在中车株洲电力机车有限公司供应链管理中心，企业商务主管郑雄盯着电脑屏幕，查看向各供应商发布的交货计划反馈情况。看到有几家企业回复“异常”，郑雄赶紧让同事分头掌握供货异常的原因，以便与生产部门联动，对生产计划作出调整。

　　“通过供应商交互平台能掌握供应商的备货交货情况。对于一般零部件，可以随时查看出入库情况；对于重要零部件，可以精细化管理到在途运输轨迹；对于关键零部件，则实现全流程监测。”中车株机供应链管理中心副总监齐然说，“项目从筹备到生产再到交付，有任何进度上的调整，都可能要与400余家供应商分别对接。以前我们主要通过电话和邮件，非常麻烦。”

　　为突破管理瓶颈，2018年，中车株机开始推进供应链数字化、信息化管理，建设企业专用的供应商交互平台，入选供应体系的企业几乎全部入驻。“2023年我们对平台部分关键功能进行优化。现在，我们启动新项目后，涉及的所有零部件供应企业能在平台上实现一张网、一张表信息共享。”齐然介绍。

　　在供应商交互平台上，中车株机的各产品项目建立后，就立即向项目全部供应商推送备货计划和交货计划。“供应商可以随时查看、随时反馈。”郑雄说，双向信息畅通，提升了沟通效率，更推动整条供应链实现生产协同。“效果体现在反映企业生产物料保障水平的关键性指标‘齐套率’上，从平台建立之初的刚过60%，到2022年的84%，今年进一步上升至93%，为企业显著节约了仓储成本和沉淀资金。”中车株机物流部计划主管张彬说。

　　随着供应链数字化信息化建设水平逐步提升，株洲轨道交通装备产业链上下游企业合作进一步加深。2023年，湖南轨道交通装备产业总产值突破1600亿元，株洲轨道交通装备产业本地配套率达80%以上。

　　本期统筹：韩春瑶

　　《 人民日报 》（ 2024年07月18日 10 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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