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机器人成为老年生活好帮手

2024年07月18日08:38 | 来源：科技日报
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原标题：机器人成为老年生活好帮手

◎本报记者 张佳欣

缓解老年人孤独感、防止认知衰退、减少行动能力丧失带来的不便，是日本机器人技术领域的三大研发任务。

据外媒报道，在位于东京市中心的新富疗养院，有3名特殊的护理员，它们的名字分别是Pepper、AIBO和PARO。这个机器人“三人组”与工作人员一起，照顾着40多名老年人。它们可以和老年人对话、一起娱乐并建立情感联系。

Pepper：养老院的“贴心使者”

Pepper是日本生产的所谓“社交机器人”中最接近人形的机器人。它高约1.21米，有一个三轮旋转底座，整体看起来像一个巨大的白色棋子。

Pepper会站在老年人面前，播放他们喜欢的歌曲。它还会用灵活的手臂伴舞，用丰富的表情逗乐。在场的老年人对Pepper表现出不同程度的兴趣。有的人用手指轻轻敲打着桌面；有两位女士甚至跟着Pepper的舞蹈动作挥动着手臂，脸上洋溢着笑容。

偶尔，工作人员会从Pepper的“节目单”中挑选出一套体操课程，瞬时将现场气氛调动起来。随着Pepper胸前屏幕上的投影，工作人员开始重复体操动作。老年人的兴趣也被大大激发，更多人抬起头，专注地观看着。现场工作人员则鼓励他们一起跟着Pepper做体操，享受这份独特的乐趣。

AIBO：“黏人”的机器宠物

目前，日本14岁以下儿童为1401万。根据日本宠物食品协会公布的2023年统计数据，宠物总数为1590万只，已经超过儿童数量。甚至由于狗和猫的数量增加，一些婴儿车制造商正将生产重点转向宠物车型。

日本许多老年人喜爱宠物却无法照顾，这也为电子制造商开辟了一个新市场。索尼于1999年推出了一款名为AIBO的机器狗，以日语“同伴”的发音命名。从初代到六代的更新换代过程中，AIBO已经进化成了卡通小猎犬的样子，透过两个LED屏投射出天真的目光。如今，它已成为全国粉丝俱乐部的热门消费品。

AIBO重约2.2千克，全身有22处可自由活动关节，让它可以像真实的小狗一样灵活运动，比如歪头、竖起耳朵、吠叫、呜咽和翻滚。

AIBO安装了先进的面部识别系统，可对主人的动作，如抚摸其额头做出反应，并记住主人的偏好。随着主人和AIBO相处时间逐步增加，它会逐渐养成专属某个主人的“性格”。许多养老院的老人对AIBO的称赞充满真情实感，就像对待一只真正的宠物一样。

PARO：孤独高龄人士的心理疗愈者

Pepper和AIBO是用模具和合成树脂制成的，所以摸起来都很硬。如果要获得柔软触感、感受温暖的“身体”，则可以选择PARO——这也是一款日本著名的社交机器人，是养老市场的“宠儿”。

据报道，PARO机器人已在30多个国家的养老机构中投入使用，并在其中一些国家被归类为医疗设备。PARO的身材、智力与人类婴儿相近。它由手工制作，模拟了竖琴海豹的形状、大小、颜色和纹理。将它抱在怀里时，它会轻轻移动，发出逼真的咕咕声，一双硕大的眼睛直勾勾撩动着人心，这常常会让老年人，尤其是那些患有阿尔茨海默病或其他认知障碍的人得到慰藉。

PARO的创始人柴田隆功表示，PARO在国际医疗机构取得成功的部分原因是，它可以减少焦虑并提供了动物疗法的情感健康益处，同时不存在感染风险或与之相关的饲养和法律问题。

目前，日本的预期寿命仍居世界首位：女性为87岁，男性为81岁。随着全球老龄化趋势加剧，预计为老年人服务的机器人市场将迎来前所未有的发展机遇。

(责编：杨曦、陈键)
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