原标题：新研究揭示老龄蛋鸡蛋壳易破原因

科技日报北京7月17日电 （记者马爱平）记者17日从中国农业科学院饲料研究所获悉，该所家禽营养与饲料创新团队研究揭示，蛋鸡产蛋后期（蛋鸡或蛋鸭在达到一定年龄后，其产蛋率开始降低的阶段）蛋壳品质下降与其基质蛋白变化有关，这为产蛋后期蛋壳品质调控提供了理论依据。相关研究结果日前发表在国际期刊《家禽科学》上。

近年来，商品蛋鸡的产蛋周期不断延长，产蛋后期的延长导致蛋壳破损问题愈加突出。蛋鸡老龄化导致的蛋壳质量下降，对蛋鸡养殖效益造成影响。

“已有的研究发现，蛋壳质量随年龄增长而恶化。蛋壳中的基质蛋白在控制晶体生长和调节结构组织方面发挥作用。然而，人们对老龄蛋鸡蛋壳超微结构和有机基质的变化却仍知之甚少。”论文通讯作者、中国农业科学院饲料研究所研究员王晶告诉记者。

“我们的研究评估了‘京粉6号’蛋鸡在38、58、78和108周龄时产的蛋的物理特性、机械品质、化学成分、微观和纳米级结构特性，并定量分析蛋壳蛋白质组学，以确定38和108周龄蛋鸡所产蛋壳中蛋白质丰度的差异。”王晶介绍。

研究结果显示，108周龄组的蛋壳厚度、破壳强度、断裂韧性和刚度显著降低。超微结构的变化主要涉及乳头层比例增加和蛋壳有效层厚度减小，这在108周龄组中尤为明显。然而，不同周龄组间的蛋壳成分未见显著差异。蛋白质组学分析发现，38周龄组和108周龄组蛋壳中有76种差异表达蛋白，包括与生物矿化、钙离子结合、免疫，以及蛋白质合成和折叠相关的蛋白。

“研究发现，卵清蛋白、骨桥蛋白和钙离子相关蛋白的组合下调，以及卵清蛋白、溶菌酶和抗菌蛋白的组合上调，可能会影响蛋壳的结构组织。”王晶表示，蛋壳质量随年龄增长而恶化可能是由于其超微结构变化和基质蛋白丰度的改变所致，这为提高产蛋后期蛋壳品质调控提供了新思路。

(责编：杨曦、陈键)

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