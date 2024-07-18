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2027年我国煤电碳排放将接近气电水平

刘园园
2024年07月18日08:38 | 来源：科技日报
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原标题：2027年我国煤电碳排放将接近气电水平

7月16日，国家发展改革委、国家能源局公布《煤电低碳化改造建设行动方案（2024—2027年）》（以下简称《行动方案》），对未来几年我国煤电低碳化改造建设工作进行了系统部署。

“通过持续改造升级，推动煤电碳排放达到气电水平，有助于减少煤炭使用和碳排放，是推进煤炭清洁高效利用、加速构建新型能源体系的必然要求，也是提升煤电行业核心竞争力、助力实现碳达峰碳中和目标的关键举措，煤电低碳化改造建设意义重大。”中国工程院院士、华北电力大学新能源电力系统全国重点实验室主任刘吉臻表示。

我国电力体系以煤电为主

“基于富煤贫油少气的基本国情，经多年发展，我国形成了以煤电为主体的电力体系。”刘吉臻列出一组数据：截至2023年底，我国煤电装机容量约11.7亿千瓦，占全国电力总装机的40%，发电用煤约占全国煤炭消费总量的60%，碳排放量约占全国碳排放总量的40%。

《行动方案》对标天然气发电机组碳排放水平，明确分阶段推进煤电低碳化改造建设的主要目标。其中，到2025年，首批煤电低碳化改造建设项目全部开工，转化应用一批煤电低碳发电技术；相关项目度电碳排放较2023年同类煤电机组平均碳排放水平降低20%左右、显著低于现役先进煤电机组碳排放水平，为煤电清洁低碳转型探索有益经验。

在此基础上，《行动方案》提出，到2027年，煤电低碳发电技术路线进一步拓宽，建造和运行成本显著下降；相关项目度电碳排放较2023年同类煤电机组平均碳排放水平降低50%左右、接近天然气发电机组碳排放水平，对煤电清洁低碳转型形成较强的引领带动作用。

“近年来，我国积极推进煤炭清洁高效利用，大力发展可再生能源，加快能源绿色低碳转型取得积极成效。但受可再生能源电力随机性、波动性影响，煤电仍将在一定时期内发挥能源安全兜底保障作用。”国家发展改革委有关负责同志表示，对标天然气发电机组碳排放水平，加快煤电低碳化改造建设，是推动能源绿色低碳发展、助力实现碳达峰碳中和目标的重要举措。

科技创新是煤电转型主要动力

“在充分调研、系统分析、深入论证的基础上，《行动方案》提出了3种改造建设方式。”上述有关负责同志介绍。

一是生物质掺烧，即充分利用农林废弃物、沙生植物、能源植物等生物质资源，实施煤电机组耦合生物质发电；二是绿氨掺烧，即利用风电、太阳能发电等可再生能源富余电力，通过电解水制绿氢并合成绿氨，实施燃煤机组掺烧绿氨发电；三是碳捕集利用与封存，即采用化学法、吸附法、膜法等技术分离捕集燃煤锅炉烟气中的二氧化碳，实施高效驱油、制备甲醇等资源化利用，或因地制宜实施地质封存。

《行动方案》要求，统筹科研院所、行业协会、骨干企业等创新资源，加快煤电低碳发电关键技术研发。加强煤电掺烧生物质、低成本绿氨制备、高比例掺烧农作物秸秆等技术攻关，加快煤电烟气二氧化碳捕集降耗、吸收剂减损、大型塔内件传质性能提升等技术研发，补齐二氧化碳资源化利用、咸水层封存等技术短板。

“通过科技创新迭代，推动低碳煤电项目建造和运行成本持续下降，是推动煤电清洁低碳转型的主要动力。”中国电力企业联合会规划发展部主任张琳表示。

刘吉臻建议，在煤电低碳化技术推广过程中，应紧抓工程示范这一关键环节，掌握不同机组条件、不同工况下各类低碳化技术的建设和运行成本，客观全面论证技术的可靠性与经济性，推动煤电低碳化技术从“实验室”踏入“应用场”，走出一条技术成熟、成本可控、安全可靠的煤电行业绿色低碳高质量发展新路径。

(责编：杨曦、陈键)
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