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“冰丝”能让人“凉一下”还是“凉一夏”

都 芃
2024年07月18日08:41 | 来源：科技日报
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原标题：“冰丝”能让人“凉一下”还是“凉一夏”

烈日炎炎，清凉舒爽成为人们着装的主要考量因素。

近年来，很多商家会在夏季力推“冰丝”材料服饰，声称其能让穿着者感觉更凉快。但最近不少网友表示，“冰丝”不太“冰”，最多只能“凉一下”。

那么，“冰丝”材料到底是什么？它能否带给人清凉的感觉？夏天究竟穿哪种衣服更凉快？科技日报记者就此采访了相关专家。

“冰感”维持时间比较有限

相关专家说，目前尚无国家标准或行业标准对“冰丝”进行界定，它更多是商家为营销创造的概念。

记者在某电商平台搜索，点开几个销量大的“冰丝”服饰。详情页显示，所谓“冰丝”面料通常由粘胶纤维（人造丝或人造棉）、聚酯纤维（涤纶）、尼龙（锦纶）等合成纤维制成。

那么，“冰丝”面料的“冰感”从何而来？中国纺织建设规划院产业研究部咨询工程师宋立丹认为，“冰感”主要与以下因素有关。

一是选用导热性能强的纤维材料。具有较高导热系数的纤维面料，在与人体接触时能够迅速传导热量，让人体有明显的凉感。在常见的纺织纤维中，尼龙的导热系数最高，聚酯纤维的导热系数相对较高。

二是添加矿物质。玉石或云母等矿物导热好、吸热慢，将它们磨成粉，加入纤维中，可以显著提升面料的“冰力”。

三是提升面料的平整度和光滑度。人的皮肤在接触表面平整且光滑的面料时，会感觉更凉爽，因为它的接触面积更大，散热速度更快。

除此之外，使用凉感整理剂对面料进行特殊处理，也可以提高它的热传导效率。

虽然“冰丝”可以给人带来凉爽，但维持时间比较有限。宋立丹介绍，低于皮肤温度的纺织品面料与皮肤接触的最初几秒到几分钟，人体会感觉凉爽。不过，随着时间推移，衣物温度和人体温度逐渐接近，两者达到热平衡，这种感觉就会消失。

应更关注持续散热功能

宋立丹认为，“冰丝”面料只能带来短暂凉感，面对漫长夏日，消费者在选购夏季衣物时更应注重长期穿着的舒适度。

那么，我们该如何选择夏季服饰？

专家指出，夏季选购衣物应关注面料是否具有持续散热功能。

亚麻纤维吸湿性好，且具有天然抑菌除臭功能。其纤维截面为不规则多边形，纤维素细胞平行排列，通过果胶等粘在一起。这种中腔结构可以加快纤维吸湿排汗速度。汗液在纤维表面蒸发，吸收周围的热量，使人体感觉凉爽舒适。

化学纤维的吸湿排汗功能主要通过纤维的异形截面实现。十字形截面、三角形截面等，形状各异的截面可以增加纤维的毛细管效应，加速汗液导出。与此同时，异形截面加大了纤维的表面积，加快汗液蒸发速率，使人感到干爽凉快。聚酯纤维、尼龙等都是常见的化学纤维材料。

除此之外，宋立丹建议，大家最好根据场景来选择适合的夏季服装。

比如，日常在有空调的室内办公时，可以选择棉质面料的衣服。出门在外有少量活动时，可以穿棉麻混纺或粘胶纤维等材质的衣服。在进行大量运动时，最好穿吸湿速干针织面料的衣服。如果需要在阳光下长时间活动，尽量考虑穿有防晒功能的衣服，使皮肤不被晒伤。

(责编：杨曦、陈键)
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